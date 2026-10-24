انتخاب الأميرة دانا فراس نائبًا لرئيس المجلس العالمي للمعالم والمواقع

خبرني - انتُخبت سمو الأميرة دانا فراس، مجددًا نائبًا لرئيس المجلس العالمي للمعالم والمواقع (ICOMOS) عن المنطقة العربية، للدورة الثانية على التوالي، وذلك خلال أعمال الجمعية العامة للمجلس لعام 2026، المنعقدة في كوتشينغ، ماليزيا، للفترة 2026–2029.

ويأتي هذا الانتخاب تقديرًا لجهود سموها المتواصلة في حماية التراث الثقافي وصونه، وتعزيز حضوره على المستويين الإقليمي والدولي، ودعم التعاون بين الخبراء والمؤسسات المعنية بالحفاظ على التراث.

وخلال فترة ولايتها السابقة (2023–2026)، عملت سمو الأميرة على تعزيز دور اللجان الوطنية في المنطقة العربية، وتوسيع مشاركة الخبراء والمتخصصين العرب في اللجان العلمية الدولية، ودعم تبادل المعرفة والخبرات، بما يسهم في تطوير آليات حماية التراث الثقافي وإدارته.

وتكتسب هذه المسؤولية أهمية خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه التراث الثقافي في المنطقة العربية، بما في ذلك النزاعات والتغير المناخي، والحاجة إلى تعزيز صمود المجتمعات المحلية وحماية الموروث الثقافي للأجيال القادمة.

وأكدت سموها أهمية مواصلة العمل على تعزيز حضور المنطقة العربية داخل المجلس العالمي، وتوسيع فرص مشاركة الشباب والمتخصصين، وتطوير التعاون بين اللجان الوطنية، بما يعزز إسهام المنطقة في صياغة التوجهات الدولية المتعلقة بحماية التراث الثقافي وصونه.

ويُعد المجلس العالمي للمعالم والمواقع (ICOMOS) منظمة دولية غير حكومية تُعنى بحماية التراث الثقافي وصونه، وتضطلع بدور استشاري لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في مجال التراث العالمي.

ويجسّد إعادة انتخاب سموها استمرار حضور الأردن في المحافل الدولية المعنية بالتراث الثقافي، وتعزيز دوره في دعم الجهود الدولية الرامية إلى حماية التراث الإنساني وصونه.

-- (بترا) ب ط