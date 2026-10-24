اللواء الحراسيس يزور مصابي حادثة الكرك - صور

زار رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء الركن مجدي محمد الحراسيس، اليوم السبت، مصابي حادثة إطلاق النار التي وقعت في محافظة الكرك، والذين يتلقون العلاج في مدينة الحسين الطبية، ومستشفى الأمير علي بن الحسين العسكري، ومستشفى الكرك الحكومي.

واطمأن اللواء الركن الحراسيس على الأوضاع الصحية للمصابين، واستمع إلى إيجاز من الكوادر الطبية المختصة حول حالتهم الصحية، التي وُصفت بالجيدة والمستقرة، موجهاً بتوفير جميع أشكال الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة لهم، ومتمنياً لهم الشفاء العاجل.

وأكد اللواء الركن الحراسيس حرص القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية على متابعة الأوضاع الصحية للمصابين، وتوفير متطلبات علاجهم، بما يضمن حصولهم على الرعاية الطبية اللازمة.