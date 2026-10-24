سعد الزين يؤجل حفل أمواج تضامنا مع أهالي الكرك

خبرني - أعلنت إدارة أعمال الفنان سعد الزين تأجيل حفله ضمن مهرجان «أمواج» في مدينة العقبة إلى إشعار آخر، تضامنًا مع أهالي الكرك، ومواساةً لأسر الضحايا والمصابين، وتقديرًا لمشاعر الأردنيين.

وتصدّرت البيان عبارة «للفرح موعد يمكن تأجيله، وللتضامن مع أهلنا واجب لا يحتمل التأجيل»، لتلخّص الرسالة التي أرادت إدارة أعمال الزين توجيهها من خلال القرار، وتؤكد أن علاقة الفنان بجمهوره تمتد إلى مشاركته أحزانه والوقوف إلى جانبه في الشدائد.

وقالت الإدارة في بيانها: «إن الفن الذي يستمد صوته من الناس، يحمل مسؤولية الوفاء لهم في الشدائد»، مؤكدة أن مصاب الكرك يمسّ كل بيت أردني، ويضع الجميع أمام واجب الوقوف معًا، وصون الأخوّة التي جمعت أبناء الوطن عبر أجيال.

وتوجّهت باعتذارها إلى الجمهور الذي كان ينتظر الحفل، معربة عن ثقتها بتفهّمه للقرار، وأضافت: «نعلم أن المحبة التي جمعتنا به تتسع اليوم لحزن أهلنا وحقّهم علينا في المواساة والتضامن».

واختتمت إدارة أعمال الزين بيانها بالدعاء بالرحمة للضحايا والشفاء للمصابين، والصبر والسلوان لذويهم، وأن يحفظ الله الأردن وأهله وأمنه واستقراره، على أن يبقى موعد الحفل مؤجلًا إلى إشعار آخر.