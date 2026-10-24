5 طرق لتسريع آيفون القديم وتحسين أدائه دون شراء هاتف جديد

خبرني - صُمم هاتف آيفون ليدوم طويلًا، ويواصل كثيرون استخدام الهاتف نفسه لسنوات قبل الترقية إلى إصدار أحدث. ومع ذلك، قد يبدأ آيفون في العمل ببطء أكثر من المعتاد مع مرور السنوات، عندما تصبح مكونات الجهاز غير قادرة على مواكبة أحدث ميزات البرامج.

لكن قبل التخلي عن آيفون الحالي، هناك بعض التعديلات التي يمكنك إجراؤها وقد تساعد على تحسين سرعته.

وبدءًا من إفراغ مساحة التخزين وصولًا إلى تغيير بعض الإعدادات، إليك ما يمكنك فعله لجعل آيفون يعمل بسلاسة مجددًا والاستفادة منه لفترة أطول، بحسب تقرير لموقع "Engadget" المتخصص في أخبار التكنولوجيا، اطلعت عليه "العربية Business".

إخلاء بعض مساحة التخزين

يُعد نفاد مساحة التخزين أحد الأسباب الشائعة لبطء آيفون. إذ يحتاج نظام iOS إلى مساحة فارغة لتخزين ذاكرة التخزين المؤقت والملفات المؤقتة والتحديثات. وحتى الأشياء الصغيرة التي لا نفكر فيها دائمًا، مثل الرسائل النصية، تتطلب مساحة متاحة في الذاكرة الداخلية. وعندما تنفد مساحة آيفون، يصبح عاجزًا عن تنفيذ كل هذه العمليات، ما يؤدي إلى إبطاء الجهاز بأكمله.

كذلك، تحتاج ذاكرة الفلاش إلى مساحة فارغة للوصول إلى البيانات ونقلها ضمن عملية تُعرف باسم "موازنة استهلاك الذاكرة" أو Wear Leveling. ومن الأفضل أن تحتفظ بما لا يقل عن 10% من إجمالي مساحة التخزين فارغة لضمان استمرار آيفون في العمل بسلاسة، أي نحو 12.8 غيغابايت في هاتف تبلغ سعة تخزينه 128 غيغابايت.

وللبدء، افتح تطبيق "الإعدادات" وانتقل إلى "عام" ثم "مساحة تخزين آيفون". ستجد هنا تفاصيل الملفات التي تستهلك مساحة جهازك، وغالبًا ما تكون الصور ومقاطع الفيديو والرسائل من أبرز أسباب امتلاء الذاكرة. كما قد تستهلك تطبيقات الوسائط، مثل سبوتيفاي ونتفليكس، مساحة كبيرة بسبب الموسيقى ومقاطع الفيديو التي تُنزّل لتشغيلها دون اتصال بالإنترنت.

قد يقترح آيفون بعض الطرق لإخلاء مساحة التخزين، مثل إزالة التطبيقات غير المستخدمة مع الاحتفاظ ببياناتها، أو مراجعة المرفقات الكبيرة في الرسائل. احذف كل ما لم تعد تستخدمه، أو انقل بعض البيانات القديمة إلى جهاز كمبيوتر أو وحدة تخزين خارجية.

إذا كنت تستخدم iCloud، فمن الطرق الجيدة الأخرى لإخلاء مساحة التخزين تفعيل خيار تحسين مساحة تخزين الصور على الجهاز. ارجع إلى الشاشة الرئيسية لتطبيق "الإعدادات"، واضغط على اسمك في الأعلى، ثم انتقل إلى iCloud واضغط على "الصور". ابحث عن إعداد مساحة تخزين آيفون، ثم اختر "تحسين تخزين آيفون/ Optimize iPhone storage".

سيؤدي ذلك إلى جعل آيفون ينقل الصور ومقاطع الفيديو القديمة تلقائيًا إلى التخزين السحابي، مع الاحتفاظ بنسخ منخفضة الدقة منها على الجهاز. لكن لا تقلق، إذ ينزّل الهاتف النسخة الأصلية كاملة الدقة عندما تحتاج إليها.

كذلك، يحتفظ متصفح "سفاري" ببيانات مواقع إلكترونية قد لا تحتاج إليها، ويمكنك حذفها بالانتقال إلى "الإعدادات" ثم "التطبيقات" ثم "سفاري"، واختيار "مسح السجل وبيانات المواقع/Clear History and Website Data". قد لا توفر هذه الخطوة مساحة كبيرة، لكنها تستحق التجربة إذا مر وقت طويل منذ آخر مرة حذفت فيها هذه البيانات.

احذف التطبيقات التي لم تعد تستخدمها

من السهل تنزيل تطبيقات جديدة من متجر "App Store"، لكن كثيرين ينسون حذف التطبيقات التي لم يعودوا يستخدمونها. ومن المرجح أن يكون لديك تطبيق واحد على الأقل مثبت على هاتفك لم تفتحه منذ أكثر من عام.

وتوضح صفحة "مساحة تخزين آيفون" المذكورة سابقًا آخر مرة استخدمت فيها كل تطبيق، ما يسهل تحديد التطبيقات التي لم تعد بحاجة إليها.

إذا لم تكن مستعدًا للتخلي عن بيانات أحد التطبيقات، فاختره من هذه القائمة واضغط على "إزالة التطبيق مع الاحتفاظ بالبيانات/ Offload App". وبدلًا من حذف كل شيء، يزيل هذا الخيار التطبيق نفسه مع الاحتفاظ ببياناته وإعداداته.

وإذا قررت استخدام التطبيق مجددًا، فما عليك سوى الضغط على أيقونته في الشاشة الرئيسية، إذ تظهر التطبيقات التي أُزيلت بهذه الطريقة مع رمز سحابة، وسيصبح كل شيء جاهزًا بعد إعادة تنزيل التطبيق.

كما يمكن لآيفون إزالة التطبيقات التي لم تستخدمها منذ فترة تلقائيًا، لتوفير الوقت والمساحة. ولتفعيل ذلك، انتقل إلى "الإعدادات" ثم "التطبيقات" ثم App Store، وشغّل خيار "إزالة التطبيقات غير المستخدمة/Offload Unused Apps".

ومن الأفكار الجيدة أيضًا تعطيل "تحديث التطبيقات في الخلفية"، وهي ميزة تتيح لتطبيقات آيفون جلب محتوى جديد وتحديث بياناتها في الخلفية دون تدخل منك. ورغم أن هذه الميزة مريحة، فإنها تزيد الضغط على مكونات الجهاز، وقد تؤدي إلى إبطاء آيفون القديم.

يمكنك تعطيل الميزة بالكامل أو لتطبيقات محددة، بالانتقال إلى "الإعدادات" ثم "عام" ثم "تحديث التطبيقات في الخلفية/Background App Refresh".

عطّل بعض المؤثرات البصرية في iOS

يمتلئ نظام iOS من شركة أبل بالرسوم المتحركة التي تُعرض لحظيًا، سواء عند الضغط مطولًا على أيقونة، أو السحب لفتح مركز التحكم، أو حتى عند فتح تطبيق أو إغلاقه. لكن هذه الرسوم المتحركة تفرض عبئًا كبيرًا على معالج الرسوميات، وقد تواجه هواتف آيفون القديمة صعوبة في عرض بعضها.

ويمكن أن يساعد تعطيل بعض المؤثرات البصرية في نظام iOS على جعل آيفون القديم يعمل بسلاسة أكبر.

لتغيير هذه الإعدادات، افتح تطبيق "الإعدادات" مجددًا وانتقل إلى قسم "تسهيلات الاستخدام/Accessibility". ومن هناك، انتقل إلى قائمة "الحركة/Motion" وفعل خيار "تقليل الحركة". سيؤدي ذلك إلى تقليل تأثير المنظور في الشاشة الرئيسية، وستظهر التطبيقات بتأثير التلاشي بدلًا من التكبير عند فتحها.

بعد ذلك، جرّب تعطيل المؤثرات البصرية الشفافة في الواجهة. وللقيام بذلك، ارجع إلى قائمة "تسهيلات الاستخدام" وافتح "الشاشة وحجم النص/Display & Text Size"، ثم فعّل خيار "تقليل الشفافية/Reduce Transparency". سيؤدي ذلك إلى جعل الخلفيات الضبابية، مثل تلك الموجودة في مركز التحكم وشريط التطبيقات Dock، تبدو بلون ثابت.

ستفقد بذلك تأثير الزجاج السائل الأنيق، لكن آيفون سيبدو أسرع بكثير، وقد يعمل أيضًا بدرجة حرارة أقل أثناء الاستخدام. وإذا لم يعجبك المظهر الجديد، يمكنك إعادة الإعدادات إلى حالتها السابقة. كما يمكنك ضبط مظهر Liquid Glass في نظام iOS 27.

وأخيرًا، انتقل إلى "تسهيلات الاستخدام" ثم "اللمس/Touch " ثم "Haptic Touch"، وغيّر الإعداد إلى "سريع/Fast". سيؤدي ذلك إلى تقليل التأخير بين الضغط المطول على أحد العناصر وظهور عناصر التحكم الخاصة به، ما يجعل اختصارات التطبيقات في الشاشة الرئيسية والقوائم السياقية الأخرى تبدو أكثر سلاسة.

استبدل بطارية آيفون

تُعد هذه الخطوة من أكثر الإجراءات التي يمكن أن تُحدث فرقًا في الهواتف التي مضى على استخدامها عدة سنوات. فمع تدهور بطاريات الليثيوم أيون، تصبح أقل قدرة على توفير الطاقة اللازمة لتشغيل الهاتف بصورة طبيعية.

ونتيجة لذلك، يتضمن نظام iOS ميزات ذكية تحد من الأداء لمنع الهاتف من الانطفاء بصورة مفاجئة عندما تكون البطارية في حالة سيئة.

وصُممت بطارية أحدث هواتف آيفون للاحتفاظ بنسبة 80% من سعتها الأصلية بعد 1000 دورة شحن. وعندما تصل البطارية إلى هذه المرحلة، ستلاحظ أنها تنفد بسرعة أكبر، وقد يصبح الهاتف أبطأ في العمل.

يمكنك التحقق من حالة بطارية آيفون بسهولة، بفتح تطبيق "الإعدادات" والدخول إلى قائمة "البطارية/Battery". مرّر إلى الأسفل واضغط على "حالة البطارية/Battery Health" لمعرفة ما إذا كانت السعة قد انخفضت إلى أقل من 80%. إذا كان الأمر كذلك، فقد حان وقت استبدال البطارية، ومن المرجح أن تظهر لك رسالة توصي بذلك.

تتراوح تكلفة استبدال البطارية لدى "أبل" بين 69 و129 دولارًا، وتصل إلى 229 دولارًا لهاتف آيفون ديو القابل للطي الجديد، بحسب طراز آيفون الذي تستخدمه.

أنشئ نسخة احتياطية من آيفون ثم استعدها

إذا لم تنجح أي من الخطوات السابقة، فقد تكون إعادة ضبط الهاتف واستعادته من جديد هي الحل الأخير قبل شراء هاتف جديد.

فبعد استخدام الجهاز نفسه لسنوات، تتراكم عليه عادةً ملفات مؤقتة كثيرة، مثل بقايا التحديثات والملفات المتبقية وبيانات التطبيقات. وعندما تتراكم هذه الملفات على الجهاز لسنوات، فقد تؤدي أيضًا إلى إبطاء آيفون. وفي هذه الحالة، قد تساعد استعادة الهاتف على منحه بداية جديدة.

أولًا، أنشئ نسخة احتياطية كاملة من آيفون على iCloud، أو على جهاز ماك أو كمبيوتر يعمل بنظام ويندوز. وبعد التأكد من حفظ بياناتك بأمان، افتح تطبيق "الإعدادات"، ثم انتقل إلى "عام/General"، واختر "نقل أو إعادة تعيين آيفون/Transfer or Reset iPhone".

حدد خيار "مسح جميع المحتويات والإعدادات/Erase All Content and Settings"، واتبع الخطوات لتأكيد العملية. سيُعاد تشغيل الهاتف كما لو كان جديدًا تمامًا.

يمكنك استعادة النسخة الاحتياطية أثناء إعداد الجهاز لاستعادة تطبيقاتك وإعداداتك، لكن إعداد آيفون باعتباره جهازًا جديدًا قد يكون أكثر فاعلية في تحسين أدائه.