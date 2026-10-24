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  • ​البوتاس العربية تدين الاعتداء الإرهابي في الكرك وتعزي بشهداء الوطن

​البوتاس العربية تدين الاعتداء الإرهابي في الكرك وتعزي بشهداء الوطن

  • 24 أكتوبر 2026
  • 14:31
​البوتاس العربية تدين الاعتداء الإرهابي في الكرك وتعزي بشهداء الوطن

أعربت إدارة شركة البوتاس العربية ممثلة برئيس مجلس الإدارة المهندس شحادة أبو هديب وأعضاء المجلس والرئيس التنفيذي الدكتور معن النسور، وأعضاء الإدارة التنفيذية وكافة العاملين فيها عن بالغ حزنهم واستنكارهم الشديد للجريمة الإرهابية الآثمة التي استهدفت مواطنين أبرياء أثناء تشييع جثمان مواطنة في كنيسة حمود بمحافظة الكرك.

وتقدمت الشركة بخالص العزاء والمواساة لأسر الشهداء ولأهالي الكرك والشعب الأردني، متمنية الشفاء العاجل للمصابين. كما ثمنت الشركة الزيارة الملكية للمصابين، مؤكدة وقوفها التام إلى جانب مؤسسات الدولة وأجهزتها الأمنية في مواجهة الإرهاب، ومشددة على أن وحدة الأردنيين وتلاحمهم أقوى من كل محاولات بث الفتنة.

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