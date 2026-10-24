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  • جوبترول تدين بأشد العبارات الجريمة الإرهابية النكراء التي استهدفت كنيسة حمود في الكرك

جوبترول تدين بأشد العبارات الجريمة الإرهابية النكراء التي استهدفت كنيسة حمود في الكرك

  • 24 أكتوبر 2026
  • 14:26
جوبترول تدين بأشد العبارات الجريمة الإرهابية النكراء التي استهدفت كنيسة حمود في الكرك

خبرني - أعربت شركة تسويق المنتجات البترولية الأردنية (جوبترول)، في موقف وطني حازم، عن إدانتها بأشد وأقسى العبارات للهجوم الإرهابي الجبان والغادر الذي استهدف كنيسة قرية "حمود" في محافظة الكرك الأباة.

​وأكدت الشركة في بيانها، أن هذه الأعمال الإجرامية الدنيئة، التي تستهدف دور العبادة وترويع الآمنين، تتنافى جذرياً مع تعاليم ديننا الحنيف، وجميع القيم الإنسانية والأخلاقية، وهي محاولات فاشلة ويائسة لن تزيد الأردنيين إلا تلاحماً وصلابة في وجه قوى البغي والظلام.

​وفي السياق ذاته، شدد المدير العام للشركة، المهندس خالد الزعبي، باسمه وباسم أسرة "جوبترول" كافة، أن الدم الأردني الطاهر مقدس، وأن النسيج الوطني الأردني المتين سيظل السد المنيع والصخرة التي تتكسر عليها كافة المؤامرات والأحقاد.

​وجددت "جوبترول" التأكيد على وقوفها المطلق والتام خلف القيادة الهاشمية الحكيمة، وجيشنا المصطفوي والأجهزة الأمنية العتيدة، الضامنة لأمن الوطن واستقراره وحماة مكتسباته.

​وختمت الشركة بيانها برفع أصدق مشاعر العزاء والمواساة لأهالي وذوي الضحايا الأبرار، ولعموم أبناء الشعب الأردني وأهالي الكرك الشرفاء، سائلين المولى عز وجل أن يمنّ بالشفاء العاجل على المصابين، وأن يحفظ الأردن حصناً منيعاً، واحةً للأمن والاستقرار والمحبة.

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