بينهم حمزة عبدالكريم.. 12 نجما جديدا في سجلات الكلاسيكو

خبرني - بات منتظرا أن تشهد مباراة برشلونة وريال مدريد في كلاسيكو الدوري الإسباني المرتقب مشاركة مجموعة من النجوم للمرة الأولى في مواجهات الفريقين.

ويستضيف ملعب كامب نو يوم الأحد كلاسيكو برشلونة وريال مدريد ضمن الجولة الـ11 من الدوري الإسباني.

وسيكون المصري حمزة عبدالكريم الذي تدرب في الأيام الأخيرة مع الفريق الأول للبارسا مرشحاً لخوض الكلاسيكو حال قرر مدربه الألماني هانز فليك منحه فرصة للمشاركة الأولى في المواجهة.

وسينضم إلى حمزة عبدالكريم في تلك القائمة مجموعة من الأسماء التي قد تحصل على فرصة خوض أول كلاسيكو من صفقات صيف 2026.

وسيشارك في الكلاسيكو من برشلونة لأول مرة الإسباني رودري والإنجليزي أنتوني جوردون والألماني كريم أديمي والبرازيلي غابرييل جيسوس.

وقد يعطي فليك كذلك فرصة المشاركة الأساسية الأولى في الكلاسيكو للكرواتي دومينيك ليفاكوفيتش حارس المرمى الثاني للبارسا.

في المقابل فإن صفقات ريال مدريد الصيفية الست مرشحة لخوض الكلاسيكو هي الأخرى وعلى رأسهم الإيفواري المتألق في الفترة الأخيرة يان ديوماندي.

وإلى جانبه قد يلعب الهولندي دينزل دومفريس ومارك كوكوريلا وإبراهيم كوناتي وبرناردو سيلفا وكارلوس إسبي.