مصاب هجوم الكرك الحباشنة يروي لحظات الهجوم الإرهابي

خبرني - أكد راقي الحباشنة، أحد المصابين في الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة في قرية حمود بمحافظة الكرك، الجمعة، أن المسيحيين مكون أصيل من المجتمع الأردني، ولهم إسهامات كبيرة في بناء الوطن بمختلف قطاعاته، مشددا على أنهم قدموا شهداء ومناضلين، وأسهموا بإخلاص في خدمة الأردن.

وقال الحباشنة، في حديث لـ"المملكة"، السبت، إن "المسيحي هو ابن هذا الوطن، المسيحي هو من جذور هذا الوطن"، مؤكدا أن المسيحيين قدموا للوطن شهداء ومناضلين، ولهم إسهامات كبيرة في مختلف القطاعات، ومن بينهم أطباء ومهندسون يعملون بإخلاص وصدق وأمانة.

وأضاف أن الهجوم الإرهابي استهدف مواطنين عزلا كانوا يشاركون في مراسم تشييع جنازة داخل الكنيسة، مؤكدا أن "الرصاصة لا تفرق بين مسيحي ومسلم"، وأن مرتكبي الجريمة لا يميزون بين أبناء الوطن الواحد.

وروى الحباشنة تفاصيل اللحظات التي سبقت الهجوم، قائلا إن إطلاق النار بدأ بعد نحو 10 دقائق من وجود المشاركين في ساحة الكنيسة، أثناء مراسم تشييع جنازة سيدة من أبناء القرية، بحضور أفراد أسرتها وأبناء محافظة الكرك.

واعتبر أن استهداف أشخاص عزل خلال مراسم تشييع جنازة يمثل عملا جبانا، مشيرا إلى أن الجريمة تركت أثرا عميقا في نفوس المشاركين وأبناء المحافظة.

ودعا الحباشنة إلى التعامل بحزم مع مرتكبي الهجوم الإرهابي، والكشف عن الجهات التي تقف وراءهم، مؤكدا أن الأردن سيبقى بلد الأمن والأمان رغم هذه الجريمة.

وأشاد بمتابعة جلالة الملك عبدالله الثاني لأوضاع المصابين وزيارته مستشفى الأمير علي العسكري، وتوفير التسهيلات اللازمة لعلاجهم ونقل عدد منهم إلى مدينة الحسين الطبية.

من جانبه، قال ماجد الحباشنة، شقيق المصاب، إن الهجوم الإرهابي استهدف المجتمع الأردني بأكمله، معتبرا أن العلاقات بين المسلمين والمسيحيين في الأردن تتجاوز مفهوم التعايش إلى روابط الأخوة والصداقة والانتماء المشترك.

وأضاف أن ما حدث دخيل على الأردن ومحافظة الكرك خصوصا، التي تمثل نموذجا للوحدة الوطنية والوقوف إلى جانب قضايا الوطن والأمة.

وأكد أن هناك من يسعى إلى إثارة الفتنة بين أبناء المجتمع الأردني، لكنه لن ينجح في تحقيق ذلك، في ظل حالة الانسجام والتلاحم بين أبناء الوطن.

وكان الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة في قرية حمود بمحافظة الكرك، الجمعة، أسفر عن استشهاد 8 أشخاص وإصابة 26 آخرين، وفق أحدث حصيلة نشرتها "المملكة" السبت.

وأكد وزير الصحة إبراهيم البدور، السبت، بقاء حالة حرجة واحدة من مصابي الهجوم في مستشفى الأمير علي العسكري، تعاني من إصابات داخلية ونزيف شديد، فيما تتلقى بقية الحالات العلاج في عدد من المستشفيات.

وكانت القوات المسلحة الأردنية أعلنت، فجر السبت، إخلاء 8 مصابين إلى مدينة الحسين الطبية بواسطة طائرة عمودية تابعة لسلاح الجو الملكي، بتوجيهات ملكية، وتحويل 3 حالات أخرى إلى مستشفى خاص.