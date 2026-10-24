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جعفر الذنيبات : زيفوا صورتي عبر السوشال وانا بريء من الاعتداء

  • 24 أكتوبر 2026
  • 13:22
جعفر الذنيبات زيفوا صورتي عبر السوشال وانا بريء من الاعتداء

خبرني - أكد المواطن الأردني جعفر الذنيبات براءته التامة من العمل الإجرامي الذي وقع داخل كنيسة حمود في الكرك، بعد تداول صورة مزيفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تزعم أنها تظهر أسماء الخلية المتورطة في الحادث، وتضم صورته.

وقال الذنيبات في منشور له على فيسبوك: وصلتني صورة متداولة بين الأصدقاء تزعم أنها لأسماء الخلية المتورطة في العمل الإجرامي في بلدة حمود، وأود التأكيد بشكل قاطع أن هذه الصورة مزيفة وكاذبة تماما.

وأضاف: أعلن براءتي التامة من هذا الفعل الإرهابي والجبان والمجرم، وأؤكد أن موقفي ثابت في رفض العنف والتطرف بكل أشكاله.

وختم منشوره بالدعاء: اللهم العنهم في الجبل والسهل والواد. حمى الله الوطن وأهله.

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