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  • عشيرة أبو الراغب: الدم المسفوك في حادثة الكرك دمنا جميعا.. ونطالب بأشد العقوبات

عشيرة أبو الراغب: الدم المسفوك في حادثة الكرك دمنا جميعا.. ونطالب بأشد العقوبات

  • 24 أكتوبر 2026
  • 12:09
عشيرة أبو الراغب الدم المسفوك في حادثة الكرك دمنا جميعا ونطالب بأشد العقوبات

خبرني - تستنكر عشيرة ابوالراغب في المملكة الأردنية الهاشمية بأشد عبارات الاستنكار والإدانة، العمل الإرهابي الجبان والغادر الذي قامت به ثلة مارقة وضالة، لا تمثل إلا نفسها.

وتؤكد العشيرة أن ما قام به هؤلاء الأفراد هو عمل  مدان ومرفوض جملة وتفصيلاً، .
وإننا في عشيرة بوالراغب نؤكد اعتزازنا وفخرنا بعلاقتنا التاريخية الراسخة مع إخوة الدم والجيرة والمصير، إخواننا المسيحيين،  تلك العلاقة التي بنيت على المحبة والمودة وحسن الجوار والعيش المشترك، والتي ستظل سداً منيعاً أمام كل محاولات الفتنة والفرقة. فالمسلمون والمسيحيون في الأردن بشكل عام والكرك بشكل خاص جسد واحدوالدم الذي سُفك في هذا الحادث الإرهابي الجبان هو دمنا جميعاً
وتطالب بإنزال أشد العقوبات وأقصاها بهذه الشلة المارقة والضالة، ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن ونسيجه الاجتماعي.
إننا تعلن وقوفنا الثابت خلف جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وخلف أجهزتنا الأمنية الباسلة، مؤكدة أن الوحدة الوطنية هي سلاحنا الأقوى في مواجهة الإرهاب والتطرف.
حفظ الله الأردن قيادةً وشعباً، مسلميه ومسيحييه، وأدام عليه نعمة الأمن والأمان .

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