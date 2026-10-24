إكراما لشهداء الكرك.. قبيلة العدوان تعفو عن متسبب بوفاة طالب طب عون

خبرني - كشف النائب ينال فريحات عن موقف إنساني لقبيلة العدوان، تمثل في العفو عن المتسبب بحادثة أدت إلى وفاة الشاب عون محمد العدوان، الطالب في كلية الطب بالجامعة الأردنية، دون أي مقابل، إكراما لضحايا الهجوم الذي شهدته محافظة الكرك ومصابيه وأهاليهم.

وقال فريحات، في منشور عبر حسابه على فيسبوك، إنه شارك أمس في عطوة عشائرية على خلفية الحادثة التي أودت بحياة الشاب العدوان، وسط حالة من الحزن الشديد والألم بين والده وأقاربه وزملائه في الجامعة.

وأضاف أن تفاصيل الحادثة كانت مؤلمة إلى درجة أنه لو طلب ذوو الشاب مليون دينار من المتسبب بها، لكان المبلغ هينا أمام حجم مصيبتهم.

وأوضح فريحات أنه قرابة الساعة الثالثة، وبينما كانت المداولات في العطوة محتدمة بسبب هول الفاجعة، وصل خبر الهجوم الذي شهدته الكرك، ما أثار حزنا جديدا وصدمة بين الحاضرين.

وأشار إلى أن قبيلة العدوان اتخذت عقب ذلك قرارها النهائي بالعفو عن المتسبب بالحادثة دون أي مقابل، إكراما لضحايا الكرك والمصابين وذويهم.

واختتم فريحات منشوره متسائلا: «فعن أي فتنة يتحدث المتربصون بالأردن والأردنيين؟!»

