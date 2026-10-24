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التربية تعمم على المدارس تخصيص إذاعة الأحد لإدانة هجوم كنيسة حمود وتعزيز الوحدة الوطنية

  • 24 أكتوبر 2026
  • 11:00
التربية تعمم على المدارس تخصيص إذاعة الأحد لإدانة هجوم كنيسة حمود وتعزيز الوحدة الوطنية

خبرني - عمم وزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، الأستاذ الدكتور عزمي محافظة، اليوم السبت، على مديري التربية والتعليم في مختلف محافظات المملكة، موجها بتخصيص الإذاعة المدرسية يوم غد الأحد لإدانة الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة بلدة حمود في محافظة الكرك.

وطالب التعميم بتخصيص فقرات الإذاعة المدرسية للحديث عن الوحدة الوطنية والعيش المشترك، اللذين ترسخا عبر مئات السنين بين الأردنيين بمختلف انتماءاتهم العرقية والدينية.

كما شدد على أهمية نبذ العنف والتعصب الديني والتطرف بجميع أشكاله، وتعزيز قيم التسامح والتآخي بين أبناء المجتمع الأردني.

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