سيؤول بطلًا للدوري الكوري الجنوبي.. ويزن العرب يدخل التاريخ

خبرني - توج فريق إف سي سيول بلقب الدوري الكوري الجنوبي الممتاز، ليحقق المدافع الأردني يزن العرب إنجازا تاريخيا، بعدما أصبح أول لاعب عربي يتوج بلقب المسابقة، في إنجاز جديد يضاف إلى سجل الكرة الأردنية.

وقدم العرب، البالغ من العمر 30 عاما، موسما مميزا مع الفريق الكوري، بعدما فرض نفسه أحد الخيارات الأساسية في الخط الدفاعي، وأسهم في مسيرة سيول نحو استعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ عام 2016.

ويشكل تتويج العرب باللقب محطة بارزة في مسيرته الاحترافية، إذ يمنحه إنجازه مكانة تاريخية بوصفه أول لاعب عربي يحرز بطولة الدوري الكوري الجنوبي الممتاز، بعد تجارب عربية سابقة في الملاعب الكورية لم تسبقها فرصة التتويج باللقب.

وكان سيول قد تصدر جدول ترتيب المسابقة برصيد 66 نقطة، متقدما بفارق 16 نقطة عن أولسان صاحب المركز الثاني، وفقا للأرقام الواردة في التقرير.

وشهد الدوري الكوري الجنوبي خلال السنوات الماضية مشاركة عدد من اللاعبين العرب، من بينهم السعودي ناجي مجرشي مع أولسان هيونداي عام 2011، والعراقي علي عباس مع بوهانغ ستيلرز عامي 2016 و2017.

كما شارك العراقي ريبين سولاقا مع إف سي سيول عام 2024، والفلسطيني إيدر ليما مع جيونبوك هيونداي موتورز وسيونغنام، والسوري حسام عايش مع سيول عام 2023، إضافة إلى السوري بابلو صباغ الذي لعب مع سوون إف سي عام 2025.

وسبق للمدافع الأردني أن خاض تجارب احترافية في الأردن وماليزيا والعراق وقطر، قبل انتقاله إلى كوريا الجنوبية، ليكلل تجربته هناك بلقب تاريخي يعزز حضور اللاعب الأردني على الساحة الكروية العربية والآسيوية.