أجراس الكنائس تدق في الكرك تكريما لشهداء كنيسة حمود.. ولا موعد محددا للتشييع

خبرني - تدق أجراس الكنائس في محافظة الكرك، عند الساعة الثانية عشرة ظهر السبت، تكريما لأرواح ضحايا الهجوم الذي استهدف كنيسة في قرية حمود، ومواساة لأسر الشهداء والمصابين.

ولن تشهد المحافظة تشييع أي من جثامين الضحايا اليوم السبت، مع احتمال إقامة مراسم التشييع يوم الأحد.

وأسفر الهجوم الذي وقع الجمعة عن استشهاد 8 أشخاص وإصابة 26 آخرين، فيما تتواصل الملاحقة الأمنية للمشتبه بهم، وسط انتشار الأجهزة الأمنية في مناطق مختلفة من المحافظة، واستمرار عمل عشرات نقاط التفتيش والطوق الأمني المفروض حول الكنيسة.

ولم تصدر حتى الآن معلومات رسمية تؤكد إلقاء القبض على الخلية المتورطة في الهجوم، فيما تستمر الإجراءات الأمنية لملاحقة المشتبه بهم.

وكانت القوات المسلحة الأردنية أعلنت، فجر السبت، أنه بتوجيهات ملكية، أوعز رئيس هيئة الأركان المشتركة إلى مدير عام الخدمات الطبية الملكية بإخلاء مصابين إلى مدينة الحسين الطبية، حيث نُقل 8 مصابين بواسطة طائرة عمودية تابعة لسلاح الجو الملكي، فيما حُوّلت 3 حالات إلى مستشفى خاص، واستمر 8 مصابين بتلقي العلاج في مستشفى الأمير علي العسكري، وغادر مصابان بعد تلقي العلاج اللازم.

من جهته، أعلن وزير الصحة إبراهيم البدور تسجيل 8 شهداء جراء الحادثة، ومراجعة 40 حالة للمستشفيات الحكومية والعسكرية، موضحا أن حالة واحدة كانت حرجة، فيما كانت الأوضاع الصحية لبقية الحالات مستقرة.