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أحد مصابي كنيسة حمود: (أمام الكنيسة أصيب المسلم والمسيحي)

  • 24 أكتوبر 2026
  • 10:37
أحد مصابي كنيسة حمود أمام الكنيسة أصيب المسلم والمسيحي

خبرني - أكد النائب السابق أيمن مدانات أن الهجوم الذي استهدف كنيسة القديس جورجيوس للروم الأرثوذكس في قرية حمود بمحافظة الكرك، جنوبي الأردن، أصاب الأردنيين بمختلف مكوناتهم.

وقال مدانات من على سرسر الشفاء، وهو أحد مصابي الحادثة: "أمام الكنيسة أصيب المسلم والمسيحي"، في إشارة إلى أن الاعتداء لم يفرق بين أبناء الوطن على أساس انتمائهم الديني.

وتعكس كلمات مدانات طبيعة النسيج الاجتماعي الأردني، الذي يجمع المسلمين والمسيحيين في إطار أردني متكامل، في وقت أثار فيه الهجوم حالة من الحزن في مختلف أنحاء المملكة.

ويأتي هذا التصريح في أعقاب الهجوم المسلح الذي استهدف مشيعين خلال مراسم جنازة في كنيسة قرية حمود، وأسفر عن ارتقاء 8 شهداء ومصابين.

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