جامعة عمان العربية تستنكر حادثة الكرك وتؤكد وقوفها صفًا واحدًا خلف القيادة الهاشمية والأجهزة الأمنية

خبرني - ببالغ الحزن والأسى، تستنكر جامعة عمان العربية ممثلةً برئيس مجلس أمنائها الدكتور عمر مشهور حديثة الجازي وأعضاء المجلس، ورئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد الوديان، وأسرة الجامعة كافة، الحادثة الأليمة التي شهدتها كنيسة الكرك، والتي أودت بحياة عدد من الضحايا الابرياء سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.

وتعرب الجامعة عن إدانتها الشديدة واستنكارها لهذا الحادث الاجرامي ، مؤكدةً رفضها المطلق لكل أشكال العنف والاعتداء على الأرواح، ومشددةً على أن حرمة النفس الإنسانية قيمة راسخة، وأن أمن المواطنين وسلامتهم وصون دور العبادة واجب وطني وإنساني وأخلاقي لا يقبل التهاون.

وتؤكد جامعة عمان العربية أن الوحدة الوطنية الأردنية والتلاحم بين أبناء الشعب الأردني بمختلف أطيافهم ومكوناتهم يشكلان صمام الأمان وركيزة الاستقرار والمنعة الوطنية، وأن مثل هذه الحوادث الأليمة تزيد الأردنيين تمسكًا بقيم المحبة والتسامح والتآخي، والتفافًا حول القيادة الهاشمية الحكيمة، وحرصًا على أمن الأردن واستقراره.

وفي إعلان عن تضامنها الكامل مع أسر الضحايا والمصابين، تعلن الجامعة الحداد على أرواح الضحايا، وتعرب عن بالغ مواساتها وتعاطفها مع ذويهم وأبناء المجتمع الأردني كافة في هذا المصاب الأليم.

وفي هذا السياق تؤكد جامعة عمان العربية ممثلةً برئيس مجلس أمنائها وأعضاء المجلس، ورئيسها وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية وطلبتها، وقوفها صفًا واحدًا خلف القيادة الهاشمية الحكيمة، بقيادة حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، حفظه الله ورعاه، وسمو ولي عهده الأمين الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، والتفافها حول القيادة في مسيرة حماية الأردن وصون أمنه واستقراره والحفاظ على منجزاته الوطنية.

كما تعرب الجامعة عن اعتزازها وتقديرها للجهود الكبيرة التي تبذلها القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، والأجهزة الأمنية كافة، في حماية الوطن والمواطن، والتصدي لكل ما يهدد أمن المملكة وسلامة أبنائها، مؤكدةً دعمها الكامل لهذه الجهود الوطنية التي تجسد أسمى معاني التضحية والواجب والانتماء.

وتشدد الجامعة على أن أمن الأردن واستقراره وسيادة القانون مسؤولية وطنية مشتركة، وأن مواجهة التطرف والعنف تتطلب تضافر جهود المؤسسات الوطنية كافة، وتعزيز الوعي المجتمعي، وترسيخ قيم المواطنة الصالحة والوحدة الوطنية، والوقوف بحزم في وجه كل من يسعى إلى المساس بأمن الوطن أو النيل من وحدته وتماسكه.

وتؤكد جامعة عمان العربية أن الأردن، بقيادته الهاشمية وشعبه الوفي ويقظة قواته المسلحة وأجهزته الأمنية، سيبقى متماسكًا في وجه التحديات، عصيًا على كل ما يهدد أمنه واستقراره، متمسكًا بوحدته الوطنية، وماضيًا بثبات نحو مستقبل يسوده السلام والأمان والازدهار.

رحم الله الشهداء رحمةً واسعة، وألهم ذويهم جميل الصبر والسلوان، ومنّ على المصابين بالشفاء العاجل، وحفظ الأردن قيادةً وشعبًا، وأدام عليه نعمة الأمن والأمان والاستقرار، وحمى جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين وسمو ولي عهده الأمين الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، وحفظ جيشنا العربي وأجهزتنا الأمنية، وأبقى راية الأردن عاليةً خفّاقةً بالعز والمجد.

حفظ الله الأردن آمنًا مطمئنًا، في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة.