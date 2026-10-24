جامعة عمان العربية تعزز حضورها الإقليمي بمشاركتها في معرض الخليج للتدريب والتعليم – رأس الخيمة

خبرني - تحت رعاية سعادة محمد علي النعيمي رئيس غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة اُفتتحت فعاليات معرض الخليج للتدريب والتعليم بنسخته الثانية، الذي اقيم في مركز المعارض «إكسبو» برأس الخيمة، بدعم من غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة ودائرة المعرفة في رأس الخيمة ، وبمشاركة جامعة عمان العر بية و نخبة من الجامعات ومؤسسات التعليم العالي المحلية والدولية ، حيث مثل الجامعة في المعرض السيدة نور عرفات رئيس شعبة علاقات الزبائن، والآنسة إيمان غنايم من دائرة التسويق، وبحضور كل من: الدكتور ستيفن ريسيج المدير التنفيذي لدائرة المعرفة في رأس الخيمة، والأستاذ الدكتور إسماعيل إبراهيم مطالقة رئيس جامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية، وذلك بإشراف الشيخة نورة بنت خليفة آل خليفة، رئيسة اللجنة المنظمة لسلسلة معارض GCC .

وتأتي مشاركة جامعة عمان العربية في المعرض في إطار توجهها نحو تعزيز حضورها الإقليمي والتعريف ببرامجها الأكاديمية واستقطاب الطلبة من دولة الإمارات العربية المتحدة ودول المنطقة، من خلال التواصل المباشر مع الطلبة والمهتمين بالتعليم العالي والتعريف بالخيارات الأكاديمية التي توفرها الجامعة.

وبهذا الصدد أكد الأستاذ الدكتور محمد الوديان رئيس جامعة عمان العربية على أن مشاركة الجامعة في المعارض التعليمية الإقليمية تأتي في إطار استراتيجيتها الهادفة إلى توسيع حضورها على المستوى الإقليمي والدولي، وتعزيز التواصل المباشر مع الطلبة وأولياء الأمور، والتعريف بالبرامج الأكاديمية والتخصصات التي تطرحها الجامعة في مختلف المجالا ت، مشيراً إلى أهمية هذه المعارض في إتاحة الفرصة للتعريف بالبيئة التعليمية التي توفرها الجامعة، وما تقدمه من فرص للتعلم والتطوير الأكاديمي والمهني، بما يواكب متطلبات سوق العمل المتجددة.

بدوره أشار الدكتور محمد نصار مدير دائرة التسويق في جامعة عمان العربية إلى أن المشاركة في معرض رأس الخيمة تمثل امتدادًا للمشاركة في معرض أبو ظبي، وتوفر فرصة للتواصل المباشر مع الطلبة والتعرف إلى توجهاتهم واهتماماتهم الأكاديمية، مؤكدًا على أهمية السوق الإماراتي في التعريف ببرامج جامعة عمان العربية واستقطاب الطلبة ، وأضاف أن الجامعة تحرص على إبراز تنوع برامجها الأكاديمية وتقديمها لتخصصات نوعية مطلوبة لسوق العمل، إلى جانب البيئة التعليمية التي توفرها للطلبة، بما يعزز خيارات الراغبين في استكمال دراستهم الجامعية للبكالوريوس أو للماجستير في المملكة الأردنية الهاشمية .

وشهد جناح جامعة عمان العربية اهتمامًا ملحوظًا من الطلبة لا سيما بالتخصصات النوعية التي تطرحها الجامعة، وفي مقدمتها تخصصات كلية العلوم الطبية التطبيقية، وبشكل خاص برنامج بكالوريوس المعلوماتية الحيوية، إلى جانب تخصصات كلية علوم الطيران، بما يعكس اهتمام الطلبة بالتخصصات الحديثة التي تجمع بين العلوم والتكنولوجيا والتطبيقات العملية، وتواكب التطورات المتسارعة في القطاعات المهنية والتقنية ، واستعرض ممثلو الجامعة خلال فعاليات المعرض برامجها الأكاديمية وتخصصاتها المتنوعة، وسلّطوا الضوء على مزايا الدراسة فيها والفرص التعليمية التي توفرها لطلبتها، بالإضافة إلى التعريف بالاعتمادات الأكاديمية والإنجازات التي حققتها الجامعة، ومراكزها المتقدمة في التصنيفات العالمية المرموقة، بما يعزز ثقة الطلبة بمخرجاتها التعليمية ويدعم خياراتهم في اختيار التخصصات التي تتناسب مع اهتماماتهم وطموحاتهم المستقبلية.

وتعكس هذه المشاركة توجه جامعة عمان العربية نحو تعزيز انفتاحها على الأسواق التعليمية في المنطقة، وتوسيع آفاق التعاون والتواصل مع الطلبة والمؤسسات التعليمية، بما يدعم جهودها في استقطاب طلبة من جنسيات مختلفة، وترسيخ حضورها بوصفها إحدى الوجهات التعليمية الأردنية التي تتيح فرصًا متنوعة للتعلم والتأهيل الأكاديمي، وتسهم في إعداد خريجين يمتلكون المعارف والمهارات اللازمة للانخراط في سوق العمل ومواكبة متغيراته.