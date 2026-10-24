عمان الأهلية تُدين الإعتداء الإرهابي بالكرك وتؤكد الوقوف أسرة أردنية واحدة خلف جلالة الملك

خبرني - رئيس وأعضاء مجلس أمناء جامعة عمان الأهلية ورئيس وأعضاء هيئة المديرين ورئيس الجامعة ونوابه، وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية وطلبة الجامعة، يعلنون إدانتهم للاعتداء الإرهابي الذي استهدف الأبرياء في كنيسة حمود بمحافظة الكرك الأبية، متقدمين بأحر التعازي والمواساة لعائلات الشهداء سائلين الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل ، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.

وتؤكد أسرة جامعة عمان الأهلية، وامتداداً للأسرة الأردنية الواحدة، بالوقوف صفاً واحداً خلف القيادة الحكيمة والشجاعة لصاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم، معلنين التأييد المطلق لتوجيهات جلالته الحازمة بالضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار الأردن، أو العبث بنسيجه الوطني والاجتماعي الواحد.

كما أعربت أسرة الجامعة عن الدعم والتقدير لجهود قواتنا المسلحة الباسلة وأجهزتنا الأمنية في التصدي لكل من يحاول العبث بأمن الوطن والمواطنين ، مؤكدة أن هذه المحاولات الدنيئة لن تزيد الأردنيين إلا تلاحماً وقوة، وسيبقى الأردن عصياً على كل المؤامرات، منيعاً بوحدة أبنائه، وشامخاً في ظل الراية الهاشمية الخفاقة.