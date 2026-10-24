خبرني - كشف صانع محتوى السفر قاسم حتو الشهير بـ"ابن حتوتة" عبر "إنستغرام" عن تعرض صانع المحتوى الكويتي الشهير "أبو فلة" لـ"داء المرتفعات" وعجزه عن تسلق جبل كليمنجارو لدعم يتامى غزة

ونشر "ابن حتوتة" مقاطع فيديو تظهر تدهور الحالة الصحية لـ"أبو فلة" ونقله بواسطة فريق طبي إلى المستشفى عبر مروحية لتلقي العلاج.

وبدوره، قام "أبو فلة" يوم 23 أكتوبر ببث مباشرة مع فريق الحملة الخيرية لتسلق قمة جبل كليمنجارو في تنزانيا، وهي أعلى قمة جبلية في قارة إفريقيا، بهدف جمع التبرعات لمساعدة 20 ألف يتيم في غزة، حيث وضح تحسن وضعه الصحي مع التشجيع على مواصلة الدعم لتحقيق هدف التسلق.

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ويشارك "أبو فلة"، واسمه الحقيقي حسن سليمان، مع مجموعة من المشاهير تسلق قمة جبل كليمنجارو، وذلك ضمن حملة بالتعاون مع مؤسسة "التعاون"، لكنه تعرض إلى وعكة صحية تعرف باسم "داء المرتفعات"، وهو استجابة طبيعية وخطيرة للجسم عند الصعود السريع إلى مرتفعات شاهقة تفوق 2500 متر فوق مستوى سطح البحر، حيث يقل الضغط الجوي وتنخفض مستويات الأكسجين في الهواء.

وتبدأ هذه الحالة عادة بظهور أعراض أولية تشمل الصداع النابض، والغثيان، والدوخة، والإرهاق الشديد، واضطرابات النوم. ومع ذلك، إذا تم تجاهل هذه المؤشرات والاستمرار في الصعود، فقد تتفاقم الحالة وتؤدي إلى مضاعفات مهددة للحياة، مثل الوذمة الرئوية (HAPE) التي تسبب ضيقا حادا في التنفس وسعالا مصحوبا برغوة، أو الوذمة الدماغية (HACE) التي تؤدي إلى تورم الدماغ، والارتباك، وفقدان التوازن والغيبوبة.

ويكمن العلاج الحاسم والفوري في التوقف عن الصعود والنزول فورا إلى ارتفاعات منخفضة، بالتزامن مع إمداد المصاب بالأكسجين النقي، واستخدام بعض الأدوية الطبية مثل "أسيتازولاميد" أو المسكنات لتخفيف الأعراض، ما يبرز أهمية الوعي التام بجدول الصعود التدريجي لتجنب هذه المخاطر.

وانطلقت حملة "كليمنجارو من أجل أيتام غزة" في 15 أكتوبر الجاري، بقيادة المتسلق الأردني العالمي مصطفى سلامة، الذي يتولى الإشراف الفني وإدارة البعثة كونه أول عربي يكمل تحدي "المستكشفين الأكبر"، ويرافقه نخبة من أبرز صناع المحتوى في الوطن العربي لحشد الدعم الإعلامي، وهم "أبو فلة" (حسن سليمان) و"ابن حتوتة"، إلى جانب المتسلق محمد الشقيري، وتحت إشراف مباشر من رئيس مجلس إدارة مؤسسة التعاون الدكتور نبيل هاني القدوم.

ومن المتوقع أن يكتمل المسار يوم غد 24 أكتوبر، حتى الوصول إلى قمة "أوهورو" (وتعني الحرية باللغة السواحيلية) وهي أعلى نقطة في جبل كليمنجارو وأعلى قمة في القارة الأفريقية وتقع على ارتفاع يقارب 20 ألف قدم فوق سطح البحر، ما يساوي عدد الأطفال الذين سيشملهم البرنامج خلال هذه الحملة.