ارتفاع عدد شهداء كنيسة حمود إلى 8

خبرني - ارتفع عدد شهداء الهجوم الإرهابي في الكرك إلى 8، بعد استشهاد إحدى المصابات في مستشفى الأمير علي بالمحافظة.



من جهته، أعلن وزير الصحة إبراهيم البدور، السبت، أن 27 مصابا بحادثة إطلاق النار في محافظة الكرك يتلقون العلاج في عدد من المستشفيات، مبينا أن حالتين حرجتين تتلقيان العلاج في مستشفى الأمير علي بن الحسين العسكري، فيما تتمتع بقية الحالات بالاستقرار.

وأوضح البدور أن مستشفى الكرك الحكومي يستقبل 5 مصابين، جميعهم في حالة مستقرة، فيما يتلقى 8 مصابين العلاج في مستشفى الأمير علي بن الحسين العسكري، بينهم حالتان حرجتان.



وأضاف أن 8 مصابين يتلقون العلاج في مدينة الحسين الطبية، وجميعهم في حالة مستقرة، إلى جانب 3 مصابين في مستشفيات البشير، و3 آخرين في المستشفى الإيطالي في الكرك، وجميعهم في حالة مستقرة.



وأكد البدور أن الكوادر الطبية والتمريضية في مختلف القطاعات الصحية تواصل تقديم الرعاية اللازمة للمصابين ومتابعة أوضاعهم الصحية وفقا للبروتوكولات الطبية المعتمدة.