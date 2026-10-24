*
السبت: 24 أكتوبر 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز
  • الرئيسية
  • العالم
  • اميركا تُجلي دبلوماسيين وعائلاتهم سرا من سفاراتها في الشرق الأوسط

اميركا تُجلي دبلوماسيين وعائلاتهم سرا من سفاراتها في الشرق الأوسط

  • 24 أكتوبر 2026
  • 09:50
اميركا تُجلي دبلوماسيين وعائلاتهم سرا من سفاراتها في الشرق الأوسط

خبرني - وسط مخاوف من تصعيد أمني في المنطقة، أفادت مصادر لشبكة سي إن إن الأمريكية بأن الولايات المتحدة بدأت بسحب دبلوماسيين وعائلاتهم من سفاراتها في الشرق الأوسط.

وبحسب التقرير، فإنه بالإضافة إلى أمر الإجلاء الرسمي للموظفين غير الأساسيين وعائلاتهم من السعودية، تُقلّص واشنطن سراً عدد موظفيها في سفاراتها بالأردن والبحرين والكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة ولبنان.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد هجمات الحوثيين على السعودية، واحتمال استئناف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجماته على إيران بعد انتخابات التجديد النصفي.

كما ورد أن إسرائيل تضغط على واشنطن لاتخاذ إجراء عسكري عاجل، لكن دون جدوى حتى الآن.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

تركيا تُبقي أوامر اعتقال نتنياهو ووزرائه سارية
تركيا تُبقي أوامر اعتقال نتنياهو ووزرائه سارية
  • 2026-10-24 09:25
ترمب يطعن مسبقا في نتائج انتخابات ألاسكا بسبب «حيلة» ديمقراطية
ترمب يطعن مسبقا في نتائج انتخابات ألاسكا بسبب «حيلة» ديمقراطية
  • 2026-10-24 08:11
تحذير دولي من مجاعة وشيكة في السودان
تحذير دولي من مجاعة وشيكة في السودان
  • 2026-10-24 02:27
4 دول إسلامية من إسطنبول: إسرائيل ⁠المصدر الأساسي لعدم ​استقرار المنطقة
4 دول إسلامية من إسطنبول: إسرائيل ⁠المصدر الأساسي لعدم ​استقرار المنطقة
  • 2026-10-24 02:04
ترمب: قد ننفذ عملية عسكرية أخرى ضد إيران
ترمب: قد ننفذ عملية عسكرية أخرى ضد إيران
  • 2026-10-23 23:17
شيخ الأزهر يدين الهجوم الإرهابي على كنيسة الكرك ويعزي ذوي الضحايا
شيخ الأزهر يدين الهجوم الإرهابي على كنيسة الكرك ويعزي ذوي الضحايا
  • 2026-10-23 22:35