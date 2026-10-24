اميركا تُجلي دبلوماسيين وعائلاتهم سرا من سفاراتها في الشرق الأوسط

خبرني - وسط مخاوف من تصعيد أمني في المنطقة، أفادت مصادر لشبكة سي إن إن الأمريكية بأن الولايات المتحدة بدأت بسحب دبلوماسيين وعائلاتهم من سفاراتها في الشرق الأوسط.

وبحسب التقرير، فإنه بالإضافة إلى أمر الإجلاء الرسمي للموظفين غير الأساسيين وعائلاتهم من السعودية، تُقلّص واشنطن سراً عدد موظفيها في سفاراتها بالأردن والبحرين والكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة ولبنان.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد هجمات الحوثيين على السعودية، واحتمال استئناف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجماته على إيران بعد انتخابات التجديد النصفي.

كما ورد أن إسرائيل تضغط على واشنطن لاتخاذ إجراء عسكري عاجل، لكن دون جدوى حتى الآن.