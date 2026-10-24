تحديث جديد بشأن مصابي حادثة الكرك.. حالتان حرجتان و27 إصابة تتلقى العلاج

خبرني - أعلن وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور عن آخر المستجدات المتعلقة بالحالات التي تتلقى العلاج في المستشفيات إثر حادثة إطلاق النار في محافظة الكرك، مبيناً أن الحالات موزعة على النحو الآتي: * مستشفى الكرك الحكومي: 5 حالات، جميعها مستقرة.

* مستشفى الأمير علي بن الحسين العسكري في الكرك: 8 حالات، منها حالتان حرجتان.

* مدينة الحسين الطبية: 8 حالات، جميعها مستقرة.

* مستشفيات البشير: 3 حالات، جميعها مستقرة.

* المستشفى الإيطالي في الكرك: 3 حالات، جميعها مستقرة.

وأكد الوزير أن الكوادر الطبية والتمريضية في جميع القطاعات الطبية تواصل تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين ومتابعة أوضاعهم الصحية وفقاً للبروتوكولات الطبية المعتمدة.