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تحديث جديد بشأن مصابي حادثة الكرك.. حالتان حرجتان و27 إصابة تتلقى العلاج

  • 24 أكتوبر 2026
  • 09:42
تحديث جديد بشأن مصابي حادثة الكرك حالتان حرجتان و27 إصابة تتلقى العلاج

خبرني - أعلن وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور عن آخر المستجدات المتعلقة بالحالات التي تتلقى العلاج في المستشفيات إثر حادثة إطلاق النار في محافظة الكرك، مبيناً أن الحالات موزعة على النحو الآتي: * مستشفى الكرك الحكومي: 5 حالات، جميعها مستقرة.

* مستشفى الأمير علي بن الحسين العسكري في الكرك: 8 حالات، منها حالتان حرجتان.

* مدينة الحسين الطبية: 8 حالات، جميعها مستقرة.

* مستشفيات البشير: 3 حالات، جميعها مستقرة.

* المستشفى الإيطالي في الكرك: 3 حالات، جميعها مستقرة.

وأكد الوزير أن الكوادر الطبية والتمريضية في جميع القطاعات الطبية تواصل تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين ومتابعة أوضاعهم الصحية وفقاً للبروتوكولات الطبية المعتمدة.

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