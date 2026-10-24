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مقتدى الصدر وابنة صدام حسين يعلقان على هجوم الكرك في الأردن

  • 24 أكتوبر 2026
  • 09:38
مقتدى الصدر وابنة صدام حسين يعلقان على هجوم الكرك في الأردن

خبرني - عقّب مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري الشيعي في العراق، مساء الجمعة، على الهجوم الذي استهدف كنيسة في محافظة الكرك بالأردن وراح ضحيته عدد من القتلى والجرحى.

وقال الصدر في بيان إن "ما حدث في الأردن من استهداف دور العبادة للديانة المسيحية يعد عملا إرهابيا من قبل أذرع الاستعمار والاستكبار كداعش وأضرابها الذين يشوهون سمعة الدين والسلام والإنسانية.."

وتابع الصدر: "نداء من النجف الأشرف لتغليب الحكمة والسلام والاعتدال.. عزاؤنا إلى نظرائنا في الإنسانية (المسيحيين) ونتمنى لهم السلام في ربوع الإسلام".

من جهتها نشرت رغد، ابنة الرئيس العراقي الأسبق، صدام حسين تدوينة على صفحتها بمنصة إكس (تويتر سابقا) قالت فيها: "ندين الجريمة الإرهابية الجبانة التي استهدفت الأبرياء داخل إحدى الكنائس في مدينة الكرك جنوبي الأردن.. رحم الله الضحايا والشفاء العاجل للمصابين".

وكان وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، قد أعلن أن العملية التي وقعت في كنيسة بمحافظة الكرك "إرهابية"، في حين أكد مدير الأمن العام الأردني أن عدد القتلى بلغ 7 أشخاص، وإصابة 27 آخرين، وذلك في مؤتمر صحفي عقداه، الجمعة.

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