عشيرة العجيلات – مدني شماس: الدم الأردني واحد والإرهاب لن ينال من وحدة الوطن

خبرني - ادانت واستنكرت عشيرة العجيلات – مدني شماس العمل الإرهابي الذي استهدف مواطنين أردنيين داخل كنيسة في قرية حمود بمحافظة الكرك مؤكدة أن الاعتداء على أي أردني هو اعتداء على الوطن بأكمله وأن وحدة الأردنيين ونسيجهم الاجتماعي أقوى من محاولات بث الفتنة والكراهية.

وشددت العشيرة في بيان صادر عنها على أن أمن الأردن واستقراره ووحدة أبنائه خطوط حمراء مؤكدة رفضها المطلق للفكر التكفيري المتطرف وتضامنها الكامل مع أهالي الكرك وذوي الضحايا والمصابين ومجددة تمسكها بقيم التآخي والتسامح والعيش المشترك في ظل القيادة الهاشمية.

وتالياً نص البيان كما ورد:

بيان استنكار وإدانة

صادر عن عشيرة العجيلات – مدني شماس

ببالغ الحزن والأسى، وبمشاعر الغضب والاستنكار الشديد، تدين عشيرة العجيلات – مدني شماس العمل الإرهابي الإجرامي الذي أقدمت عليه مجموعة من المتطرفين فكرياً، ممن يتبنون الفكر التكفيري الظلامي، والمتمثل بإطلاق النار على مواطنين أردنيين داخل كنيسة في قرية حمود بمحافظة الكرك، أثناء إقامة مراسم الدفن.

إن هذا الاعتداء الآثم يشكّل جريمة مرفوضة بكل المقاييس الدينية والأخلاقية والإنسانية والوطنية، واعتداءً على أمن المواطنين وحقهم في ممارسة شعائرهم الدينية بأمان وطمأنينة. وهو فعل غادر لا يمثّل إلا أصحابه، ولا يمتّ بصلة إلى الانسانيه، ولا إلى أخلاق الأردنيين وتاريخهم القائم على المحبة والتآخي والتسامح والعيش المشترك.

إننا في عشيرة العجيلات – مدني شماس، نؤكد أن الأردن وطن واحد يجمع أبناءه، وأن الدم الأردني واحد، وأن استهداف أي مواطن بسبب دينه أو معتقده هو استهداف لجميع الأردنيين، واعتداء على وحدتنا الوطنية ونسيجنا الاجتماعي الذي نعتز به ونحافظ عليه.

كما نرفض ونستنكر كل فكر تكفيري متطرف يسعى إلى بث الكراهية والفرقة بين أبناء الوطن، ونؤكد أن مواجهة هذا الفكر مسؤولية وطنية ومجتمعية مشتركة، وأن أمن الأردن واستقراره ووحدة أبنائه خطوط حمراء لا يجوز المساس بها.

وإذ نعرب عن تضامننا الكامل مع أهلنا في محافظة الكرك، فإننا نتقدم بخالص مشاعر المواساة والحزن إلى ذوي الضحايا والمصابين، سائلين الله أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ أهلنا في الكرك وسائر محافظات المملكة من كل مكروه.

حمى الله الأردن أرضاً وشعباً وملكاً، وأدام علينا نعمة الأمن والأمان، وحفظ وحدتنا الوطنية، وأفشل كل مخططات الفتنة والتطرف، ليبقى الأردن نموذجاً في التآخي والتسامح والعيش المشترك في ظل قيادتنا الهاشمية الحكيمة.

صادر عن: عشيرة العجيلات – مدني شماس