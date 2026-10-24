غياب كريستيانو رونالدو.. أغلى تشكيلة في تاريخ الكلاسيكو

خبرني - غاب البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف ريال مدريد التاريخي ونجم النصر السعودي الحالي عن أغلى تشكيلة في تاريخ الكلاسيكو الإسباني.

ويستعد برشلونة لاستضافة ريال مدريد (الأحد) في كلاسيكو الدوري الإسباني المرتقب، الأول لموسم 2026-2027، على ملعب كامب نو.

ووضع موقع "ترانسفير ماركت" العالمي قائمة التشكيلة صاحبة أغلى قيمة سوقية في تاريخ الكلاسيكو، والتي بلغ سعرها مليارا و555 مليون يورو.

وضمت القائمة القيمة السوقية الأعلى للاعبي برشلونة وريال مدريد وقت تمثيلهم للعملاقين.

وضمت التشكيلة الألماني مارك أندريه تير شتيغن، نجم حراسة برشلونة السابق، بسعر 90 مليون يورو، كأغلى حارس مرمى في تاريخ الكلاسيكو.

وفي الدفاع ظهرا لاعبان من ريال مدريد ومثلهما من برشلونة، أغلاهم باو كوبارسي مدافع البارسا الحالي بـ100 مليون يورو ثم بـ80 مليونا الفرنسي رافائيل فاران لاعب الميرينغي السابق، وجوردي ألبا لاعب الفريق الكتالوني السابق، ثم الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد لاعب الريال الحالي بـ75 مليونا.

وفي الارتكاز ظهر الإنجليزي جود بيلينغهام نجم فريق العاصمة بـ180 مليون يورو، ثم بيدري من برشلونة بـ150 مليون يورو.



الأسطورة ليونيل ميسي ظهر بين 3 لاعبين تحت المهاجم، بقيمة 180 مليون يورو، وهي أعلى قيمة سوقية وصل إليها الأسطورة الأرجنتيني.

لامين يامال أغلى لاعب من حيث القيمة السوقية في التاريخ وجناح برشلونة الحالي دخل التشكيلة بسعر 220 مليون يورو، وهو سعره الحالي، ثم البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد بأعلى قيمة في تاريخه والتي وصلت إلى 200 مليون يورو قبل عامين.

واحتل مركز المهاجم الصريح الفرنسي كيليان مبابي من ريال مدريد بسعر 200 مليون يورو.



أغلى تشكيلة في تاريخ الكلاسيكو

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيغن.

الدفاع: باو كوبارسي وجوردي ألبا وترينت ألكسندر أرنولد ورافائيل فاران.

الارتكاز: بيدري وجود بيلينغهام.

الوسط الهجومي: فينيسيوس جونيور وليونيل ميسي ولامين يامال.

الهجوم: كيليان مبابي.

