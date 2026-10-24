"مرسيدس" تعتزم خفض حجم العمالة المؤقتة لديها في ألمانيا

خبرني - تعتزم شركة مرسيدس-بنز الألمانية للسيارات خفض عدد العمالة المؤقتة في ألمانيا ضمن برنامجها لخفض التكاليف، بحسب تقرير نشرته صحيفة "هاندلسبلات".

وأفادت الصحيفة الألمانية نقلا عن مصادر داخل الشركة بأن الخفض سيشمل "عدة آلاف" من العمال المؤقتين.

ولم تعلق متحدثة باسم "مرسيدس-بنز" في شتوتغارت على تلك الخطط، لكنها أكدت أن العمالة المؤقتة تكمل القوة العاملة الدائمة ولا تحل محلها. ووفقا لتقرير الصحيفة، يعمل نحو 3 آلاف عامل مؤقت في مصانع السيارات التابعة للشركة في زيندلفينجن بالقرب من شتوتغارت، وبريمن، وراشتات في ولاية بادن-فورتمبرغ.

تكون عقود العمالة المؤقتة محددة المدة دائماً. ويكون هؤلاء العاملون أول المتضررين عادة خلال الأزمات الاقتصادية، عندما تضطر الشركات إلى خفض التكاليف، إذ لا يجرى في العادة تجديد عقودهم، ليجدوا أنفسهم بلا عمل. وفي المقابل، تستعين بهم شركات كثيرة بشكل دائم في الفترات الاقتصادية الجيدة عندما تحتاج إلى مزيد من الموظفين.

وكانت مرسيدس-بنز قد شددت مؤخرا برنامجها لخفض التكاليف، وأعلنت عن "حملة لتعزيز الإنتاجية في ألمانيا". وأطلقت هذه الخطوة نقاشا عاما بشأن تكاليف العمالة، بعدما اقترحت إدارة الشركة، في رسالة إلى العاملين في ألمانيا، زيادة ساعات العمل مقابل الأجر نفسه، ضمن إجراءات أخرى. ويعارض مجلس العاملين ونقابة "آي جي ميتال" هذه التخفيضات.

كما تعتزم "مرسيدس-بنز" إطلاق برنامج جديد للتعويضات المالية للعاملين في ألمانيا مقابل إنهاء خدمتهم. وأعلنت الشركة في نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي أن البرنامج سيبدأ على الأرجح في ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

ولا تدرس إدارة الشركة حاليا تقليص عدد العاملين الدائمين، كما يسري في ألمانيا اتفاق لضمان استمرار التوظيف حتى نهاية عام 2034. ووفقا لمعلومات صحيفة "هاندلسبلات"، تستهدف الإدارة توفير 800 مليون يورو سنويا في ألمانيا من خلال حملة تعزيز الإنتاجية.