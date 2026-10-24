السفارة الأميركية في الأردن تحذر رعاياها بعد هجوم كنيسة حمود

خبرني - أصدرت السفارة الأميركية في عمّان تحذيرا أمنيا لرعاياها في الأردن، على خلفية الهجوم الذي استهدف كنيسة أرثوذكسية يونانية في قرية حمود بمحافظة الكرك، الجمعة 23 تشرين الأول 2026، وأسفر عن 7 وفيات و27 إصابة، وفق ما ورد في التنبيه.

ودعت السفارة رعاياها إلى متابعة المستجدات الأمنية عبر القنوات الرسمية، ومراقبة وسائل الإعلام المحلية، وتجنب المناطق التي تشهد انتشارا كثيفا للشرطة، والالتزام بتعليمات السلطات الأردنية.

كما حثت المواطنين الأميركيين على التسجيل في برنامج التسجيل الذكي للمسافرين (STEP)، الذي يتيح تلقي التحديثات الأمنية ويسهل التواصل معهم في حالات الطوارئ، إلى جانب مراجعة إرشادات المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات في الأردن.

وطالبت السفارة المسافرين بالتواصل مباشرة مع شركات الطيران للتحقق من تفاصيل رحلاتهم في حال تأثرها بالتطورات، والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه أو مخاوف أمنية عبر قنوات السفارة الرسمية.

وأكدت السفارة أنها ستواصل متابعة الوضع وتقديم معلومات إضافية عند الحاجة.