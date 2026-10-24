خبرني - أعلنت منصة "إيتسي"، أنها لن تسمح بعد الآن للبائعين ببيع الوصفات والأنماط، المُنشأة بواسطة الذكاء الاصطناعي عبر سوقها الإلكتروني، وذلك في إطار توجه أوسع لوضع قواعد أكثر صرامة بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي على منصتها.

وفي تدوينة لها، أوضحت "إيتسي" أنها تحظر بيع "الأدلة الإرشادية العملية" التي يتم إنشاؤها باستخدام الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الأنماط، مثل ارشادات الحياكة أو الخياطة، ووصفات الطهي والتعليمات.

وعادةً ما تُطرح هذه المنتجات كملفات رقمية قابلة للتحميل، حيث يبذل المستخدمون جهداً خاصاً لتحويلها إلى منتج نهائي.

كما سيتعين على البائعين عرض صورة لمنتج فعلي تم تنفيذه باتباع تلك التعليمات -بدلاً من الاكتفاء بعرض نتائج مُولّدة أو محاكاتها بواسطة الذكاء الاصطناعي- وذلك "حتى يعرف المشترون ما يمكن توقعه"، وفقاً لما ذكرته المنصة.

وفي إشعار منفصل وُجّه للبائعين، أشارت "إيتسي" إلى أن هذه التغييرات تأتي في ظل تزايد المخاوف من أن يؤدي الذكاء الاصطناعي إلى تقويض ثقة المشترين والبائعين في المنصة.

وكتبت الشركة، "يقول العديد من المشترين النشطين إنهم لا يستطيعون التمييز بين المنتجات التي تتضمن محتوى مُنشأ بواسطة الذكاء الاصطناعي وتلك التي لا تتضمنه، وقد أصبح هذا الأمر واحداً من أكبر 3 عوائق تمنعهم من التسوق بشكل متكرر على ’إيتسي‘، كما عبّرتم أنتم، مجتمع البائعين لدينا، عن قلقكم من ظهور أعمالكم إلى جانب منتجات تستخدم الذكاء الاصطناعي بطرق مضللة، مما يجعل من الصعب على المشترين إدراك دوركم الحقيقي في ابتكار منتجاتكم".

وفي سياق هذه الخطوة، حظرت "إيتسي" على البائعين إنشاء قوائم منتجات بواسطة برمجيات آلية، دون أي تدخل بشري.

كما ألزمت البائعين بإدراج صورة واحدة على الأقل -غير مُعدّلة- للمنتج الفعلي الذي يبيعونه.

وأكدت "إيتسي" للبائعين أنها ستواصل السماح ببيع الأعمال الفنية المُنشأة بواسطة الذكاء الاصطناعي، بشرط أن يكون للبائعين "دور واضح في عملية الابتكار، مع الالتزام بالشفافية التامة بشأن هذه العملية".

منصة تجارة إلكترونية تحاصر منتجات الذكاء الاصطناعي.. حظر بيع وصفات مُولدة آليا - صورة 1

وأضافت الشركة، "يجب على البائعين دائماً الإفصاح عما إذا كان المنتج قد أُنشئ باستخدام الذكاء الاصطناعي، ولا يجوز لهم تقديم الأعمال المُنشأة بواسطة الذكاء الاصطناعي على أنها مصنوعة يدوياً أو أنها من ابتكارهم بالكامل".

يُذكر أن منصة "إيتسي"، التي تأسست عام 2005، تشتهر بكونها وجهة تجمع بين الحرفيين وصنّاع المنتجات اليدوية والفنية.

وتُعزز الشركة سمعتها هذه في مواجهة تدفق المنتجات العامة المُصنّعة بكميات كبيرة من قِبل البائعين، والمنافسة المتزايدة من أمازون وول مارت، بالإضافة إلى منصات التجارة الإلكترونية الناشئة مثل تيك توك، وتيمو، وشين.

وتُمثل المنتجات أو الصور المُضللة المُولّدة بواسطة الذكاء الاصطناعي تحديًا جديدًا لإتسي وغيرها من الأسواق الإلكترونية.

وقد عانت إتسي في السنوات الأخيرة للحد من انتشار أنماط الكروشيه المُصممة بواسطة الذكاء الاصطناعي وغيرها من المنتجات المُصممة بهذه التقنية.

وقد ألزمت أمازون مؤخرًا البائعين بوضع علامات على الصور أو مقاطع الفيديو التي تظهر فيها شخصيات مُولّدة بواسطة الذكاء الاصطناعي، استجابةً للتشريعات الأخيرة التي تُلزم بالإفصاح عن هذه المعلومات.

وبينما شددت إتسي قبضتها على استخدام الذكاء الاصطناعي في قوائم المنتجات، فإنها تُدمج هذه التقنية في المزيد من أقسام موقعها الإلكتروني.

وقد استخدمت الشركة الذكاء الاصطناعي لبناء ملفات تعريف أكثر تفصيلًا للمتسوقين، وعرض المنتجات ذات الصلة في نتائج البحث.

كما عقدت إتسي شراكة مع OpenAI لتطوير ميزات التسوق، بما في ذلك إطلاق تطبيق ChatGPT لاكتشاف المنتجات.