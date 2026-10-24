العاصفة «أوستن» تقطع الكهرباء عن 288 ألف منزل في فرنسا

خبرني - تضرب العاصفة "أوستن" شمال غرب فرنسا الجمعة وصولا إلى منطقة باريس، ما دفع السلطات لإعلان حال التأهب البرتقالي في 23 مقاطعة بسبب الرياح.

وانقطعت الكهرباء عن أكثر من 288 ألف منزل صباحا، ولم تُسجّل أي إصابات خطرة حتى منتصف النهار، لكن الرياح التي اشتدت في بعض المواقع اقتلعت أشجارا كثيرة، ما تسبب بتعطّل حركتي الطرق والقطارات.

وبلغت سرعة الرياح 120 إلى 140 كيلومترا في الساعة ليلا في بريتاني وغرب المانش.

وأفادت هيئة الأرصاد الجوية بأن هذا الإقليم التابع للنورماندي معرّض بشكل خاص للعاصفة "إذ يُتوقّع أن تصل سرعة الرياح إلى 120 كيلومترا في الساعة في المناطق الداخلية، وإلى 130 و140 كيلومترا في الساعة على الساحل" مشيرة إلى أن "الرياح لن تبدأ بالانحسار فعليا إلا في نهاية فترة بعد الظهر".

وأصدرت سلطات المانش قرارا بـ"فرض قيود على التنقّل في المناطق المحاذية للساحل، بما في ذلك تقييد الوصول إلى الشواطئ".

وتسببت الرياح العاتية المصاحبة للعاصفة "أوستن" في انقطاع واسع النطاق للتيار الكهربائي، مما أثر على 148500 منزل في بريتاني (غرب فرنسا).

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية إلى أنّ العاصفة تأتي في وقت تكون فيه النباتات "ضعيفة أحيانا بسبب الجفاف الصيفي الشديد"، وتكون الأشجار التي لا تزال مورقة أكثر عرضة للأضرار بسبب الرياح.

وأعلن موقع مطار نانت إلغاء كل رحلات شركة ترانسافيا المقررة صباح الجمعة، بينما لم تتأثر شركات الطيران الأخرى بهذا الإلغاء.

ومن المتوقع أن تتحرك العاصفة "أوستن" باتجاه شمال البلاد الجمعة قبل أن تتجه نحو منطقة بينيلوكس (هولندا وبلجيكا ولوكسمبرغ).