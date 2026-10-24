شيرين رضا ترد على منتقدي إطلالتها في الجونة: «محدش بيصرف عليا»

خبرني - ردت الفنانة شيرين رضا على الانتقادات التي طالت إطلالتها في مهرجان الجونة السينمائي، مؤكدة تقبلها النقد ورفضها التجاوزات والإساءة.

جاءت تصريحات شيرين رضا خلال لقاء مع قناة «النهار»، على هامش حفل ختام الدورة التاسعة من مهرجان الجونة السينمائي، الذي أُقيم مساء الجمعة على مسرح مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة، بحضور عدد كبير من نجوم الفن وصناع السينما المصريين والعرب، إلى جانب ضيوف دوليين.

وقالت رضا تعليقًا على الانتقادات الموجهة إلى ملابسها وإطلالاتها: «هو حد بيصرف عليا؟»، مشيرة إلى أنها لا تنزعج من النقد وتتعامل معه بتقبل، لكنها ترفض التجاوزات والتعليقات المسيئة التي يكتبها بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

شيرين رضا تعلق على انتقادات إطلالتها

وأضافت شيرين رضا أنها لا تتقبل الأوصاف الجارحة التي تستهدف مظهرها، مستنكرة التعليقات التي تتضمن عبارات مثل «دي عجوزة وشمطاء»، ومؤكدة ضرورة التمييز بين النقد المقبول والإساءة الشخصية.

وخلال حديثها، أعربت شيرين رضا عن اهتمامها بالقضايا الإنسانية والمجتمعية التي يطرحها مهرجان الجونة السينمائي، مشيرة إلى رغبتها في تقديم عمل فني يناقش حقوق الحيوانات، وهو ما يعكس اهتمامها بتسليط الضوء على قضايا الرفق بالحيوان من خلال الفن.

حفل ختام مهرجان الجونة 2026

انطلقت مراسم حفل ختام الدورة التاسعة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء الجمعة 23 أكتوبر، للإعلان عن الأفلام الفائزة بجوائز المهرجان، بعد انتهاء فعاليات الدورة التي بدأت يوم 15 أكتوبر الجاري تحت شعار «سينما من أجل الإنسانية».

وشملت الجوائز مسابقات الأفلام الروائية الطويلة والوثائقية الطويلة والقصيرة، إلى جانب جائزتي «نجمة الجونة الخضراء» و«سينما من أجل الإنسانية»، وسط ترقب نتائج المنافسة بين الأعمال المشاركة.

كما شهد الحفل تكريم المخرج المغربي فوزي بنسعيدي بمنحه جائزة الإنجاز الإبداعي، تقديرًا لمسيرته السينمائية وإسهاماته في السينما المغربية والعربية.

وتضمنت فعاليات الدورة التاسعة عروضًا لأفلام عربية وعالمية، إلى جانب جلسات نقاشية ولقاءات مهنية تناولت قضايا صناعة السينما وتحدياتها، في إطار سعي المهرجان إلى تعزيز الحوار بين صناع الأفلام ودعم الحركة السينمائية.