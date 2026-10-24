جيش الاحتلال يطلق عملية عسكرية واسعة في الخليل ويعلن استمرارها لأيام

خبرني - أعلنت المتحدثة باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي بدء عملية عسكرية في مدينة الخليل، بزعم إحباط ما وصفته" بالإرهاب'.

وقالت المتحدثة ايلا واوية في بيان لها إن الجيش باشر تنفيذ عمليات تمشيط دقيقة وشاملة للبنى التحتية في المنطقة، بهدف الكشف عن ما وصفته بالبنى التحتية الإرهابية والوسائل القتالية وتحييدها، إلى جانب التحقيق مع عشرات المشتبه بهم.

وأضافت أن العملية تتركز في نطاق جغرافي محدد يشمل المنطقة التي انطلق منها منفذا الهجوم، مشيرة إلى أنها من المتوقع أن تستمر عدة أيام.

وأوضحت أن السكان المقيمين في مناطق نشاط القوات سيتمكنون من مغادرتها عبر ثلاث نقاط عبور مخصصة، بعد إخضاعهم لإجراءات التفتيش والاستجواب الأمني.

تُعدّ هذه العملية استمرارا مباشرا لسلسلة من عمليات مكافحة الهجمات التي نُفّذت منذ صباح الجمعة، وتشمل: رسم خرائط لمساكن المنفذين، وفرض حصار أمني في منطقتي الخليل وحلحول، وإقامة حواجز، وتنفيذ أنشطة مكافحة ما سمي بالإرهاب في قرى المنطقة. إضافةً إلى جهود التخطيط المكاني، التي تتضمن هدم المباني غير القانونية التي قد تُشكّل خطراً أمنياً في منطقة الاشتباك.