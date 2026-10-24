سفارات وبعثات دولية في الأردن تدين الهجوم الإرهابي على كنيسة في الكرك

خبرني - أدانت سفارات وبعثات دبلوماسية دولية في الأردن، الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة القديس جيورجيوس للروم الأرثوذكس في قرية حمود بمحافظة الكرك، الجمعة، وأسفر عن 7 شهداء وإصابة آخرين، مؤكدة تضامنها مع الأردن وشعبه، ورفضها أعمال الإرهاب والعنف واستهداف دور العبادة.

وأكدت السفارة الأميركية في عمّان، باسم الشعب الأميركي، تضامن الولايات المتحدة مع المصابين والناجين من الهجوم الإرهابي الذي استهدف الكنيسة، مقدمة خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا.

وقالت السفارة إن الولايات المتحدة تقف إلى جانب جلالة الملك عبدالله الثاني في مواجهة من يسعون إلى زرع الفتنة والانقسام، ويستهدفون الأبرياء لمجرد ممارستهم شعائرهم الدينية.

من جانبه، أكد السفير الألماني لدى الأردن بيرترام فون مولتكه تضامن بلاده مع الشعب الأردني، معربا عن خالص تعازيه لأسر الذين فقدوا حياتهم في الهجوم على الكنيسة، ومواساته للمصابين وجميع المتضررين من الحادثة.

وأعادت السفارة الألمانية نشر موقف وزارة الخارجية الألمانية الذي وصف الهجوم على مراسم جنازة مسيحية بأنه صادم للغاية، مؤكدا وقوف ألمانيا إلى جانب الأردن، وضرورة عدم السماح للكراهية والعنف بتهديد التعايش السلمي بين الأديان.

وأدانت السفارة اليابانية في عمّان أعمال العنف التي شهدتها محافظة الكرك، معربة عن أحر التعازي لعائلات وأصدقاء الضحايا الذين فقدوا حياتهم في الهجوم، ومتمنية الشفاء العاجل للمصابين.

وأكدت السفارة تضامن اليابان مع أسر الضحايا وجميع المتضررين من الحادثة، مجددة رفضها مثل هذه الأعمال العنيفة.

وأعادت السفارة الفرنسية في عمّان نشر بيان للحكومة الفرنسية أدانت فيه بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف، مشيعي الموكب في الكرك، معربة عن خالص تعازيها لأسر الضحايا وذويهم، مؤكدة تضامنها التام مع السلطات الأردنية والشعب الأردني والطوائف المسيحية في المملكة، ودعمها الكامل لهم.

بدورها، أعربت السفارة الأسترالية في عمّان عن أحر التعازي وصادق المواساة لأسر ضحايا الهجوم الإرهابي، مؤكدة إدانة أستراليا للإرهاب وأعمال العنف المتطرف بجميع أشكالها ومظاهرها.

وشددت السفارة على تضامن أستراليا التام مع الشعب الأردني في هذا الوقت العصيب، معربة عن تمنياتها بالشفاء العاجل والتام لجميع المصابين.

وأكدت السفارة الصينية لدى الأردن تضامن بلادها مع المملكة وشعبها، ودعمها الثابت للأردن في الحفاظ على أمنه واستقراره.

وأعربت السفارة الصينية عن خالص تعازيها ومواساتها لذوي ضحايا حادث كنيسة قرية حمود في الكرك، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

كما أدانت السفارة السويسرية في عمّان بشدة الهجوم الدامي الذي استهدف الكنيسة في الكرك، معربة عن خالص تعازيها لأسر الضحايا.

كما تقدمت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الأردن بأحر التعازي إلى الشعب الأردني في هذا المصاب الجلل، إذ أدان الاتحاد الأوروبي الهجوم على الكنيسة في الكرك، الذي أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين، معربا عن تضامنه مع الشعب الأردني والحكومة الأردنية.

وأكد الاتحاد الأوروبي، في بيان، دعمه الكامل للتحقيقات الأمنية الجارية التي تجريها السلطات الأردنية، معربا عن مواساته للضحايا وعائلاتهم في هذه الظروف الصعبة.

وقال السفير الكندي لدى الأردن لويس مارتن أوميه، في منشور عبر حسابه على منصة لينكدإن، إن السفارة تتقدم، بقلوب يعتصرها الحزن، بأصدق التعازي لأسر الضحايا وللشعب الأردني بأسره إثر الهجوم المأساوي الذي شهدته محافظة الكرك.

وأضاف السفير: "كندا تقف إلى جانب أصدقائنا الأردنيين".

وأدانت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في الأردن شيري ريتسيما أندرسون بشدة الاعتداء في الكرك، مؤكدة تضامن الأمم المتحدة مع الشعب الأردني.

وقالت أندرسون، في منشور عبر منصة إكس، "أُدين بشدة الاعتداء الآثم الذي استهدف اليوم المشيعين في إحدى كنائس الكرك"، معربة عن أحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة لذوي الضحايا، ومتمنية الشفاء العاجل للمصابين.

وأكدت أن دور العبادة يجب أن تبقى ملاذا آمنا للجميع، مشددة على وقوف الأمم المتحدة في الأردن إلى جانب الشعب الأردني.

وأعربت السفيرة التشيكية لدى الأردن أندريا كوتشيروفا عن صدمتها وحزنها العميق إزاء الهجوم المروع الذي استهدف مراسم جنازة في كنيسة القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس بمحافظة الكرك.

وأكدت كوتشيروفا، في منشور عبر منصة إكس، وقوف جمهورية التشيك بحزم إلى جانب الأردن وتضامنها مع شركائها الأردنيين في هذه الظروف العصيبة، مقدمة خالص التعازي لأسر الضحايا والشعب الأردني والحكومة الأردنية، متمنية الشفاء التام للمصابين.

