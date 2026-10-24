زخات مطرية محتملة شمالي الأردن وشرقه السبت وتحذيرات من الغبار

خبرني - توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن تشهد أجزاء من المناطق الشمالية والشرقية في الأردن، السبت، زخات متفرقة من المطر قد تكون مصحوبة بالرعد أحيانا، مع نشاط للرياح المثيرة للغبار، خصوصا في مناطق البادية.

وبحسب تقرير الأرصاد الجوية، يكون الطقس معتدل الحرارة في معظم مناطق المملكة، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وتسجل درجات الحرارة العظمى والصغرى السبت في شرق عمّان 30 و19 درجة مئوية، وفي غرب عمّان 28 و18 درجة، وفي المرتفعات الشمالية 26 و17 درجة، وفي مرتفعات الشراة 28 و16 درجة، وفي مناطق البادية 31 و19 درجة، وفي السهول 30 و17 درجة.

وفي الأغوار الشمالية تصل درجات الحرارة إلى 37 درجة مئوية نهارا وتنخفض إلى 23 درجة ليلا، وفي الأغوار الجنوبية 37 و25 درجة، وفي البحر الميت 36 و24 درجة، وفي خليج العقبة 36 و22 درجة مئوية.

وحذرت الأرصاد من تدني مدى الرؤية الأفقية بفعل الغبار، ولا سيما في مناطق البادية، إضافة إلى خطر الانزلاق على الطرق التي تشهد هطولا للأمطار.

ويستمر الطقس الأحد معتدل الحرارة في معظم المناطق، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم مرتفعة، فيما تكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتوقعت الأرصاد ارتفاعا طفيفا على درجات الحرارة الاثنين، مع بقاء الأجواء معتدلة في معظم المناطق، وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وظهور غيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

أما الثلاثاء، فتتراجع درجات الحرارة بشكل طفيف، مع استمرار الأجواء المعتدلة في معظم المناطق والحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وسط ظهور غيوم على ارتفاعات مختلفة، ويحتمل هطول زخات متفرقة من المطر في أجزاء من المناطق الشرقية والجنوبية، فيما تكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.