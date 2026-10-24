راقب هذه المؤشرات بعد الأربعين حتى لو كنت بصحة جيدة

خبرني - أوصت أخصائية الغدد الصماء أنتونينا خوداشينسكايا بمراقبة بعض المؤشرات بعد سن الأربعين لتجنب خطر السمنة وأمراض القلب.

وقالت الطبيبة في مقابلة مع صحيفة إزفيستيا الروسية:"تحدث اضطرابات في عملية التمثيل الغذائي في الجسم بعد سن الأربعين، وقد تبقى آثار هذه الاضطرابات غير واضحة لفترة طويلة عند البعض.. الوزن الطبيعي لا يعني بالضرورة عدم وجود دهون حشوية او ارتفاعا في مستويات الكوليسترول في الدم، لذا يجب مراقبة بعض المؤشرات التي تدل على مشكلات في استقلاب الدهون والسكريات في الجسم".

وأضافت:"بعد سن الأربعين يجب مراقبة مستويات الغلوكوز في الدم، وضغط الدم، ومحيط الخصر، فمحيط الخصر قد يعكس يعكس تراكم الدهون الحشوية المرتبطة بانخفاض حساسية الإنسولين.

ونوهت إلى ان الحفاظ على صحة الجسم ونشاط عملية الأيض يتطلب من الشخص مجموعة متكاملة من التدابير، كممارسة الرياضة والحفاظ على النشاط البدني اليومي، والحفاظ على قوة العضلات، وتجنّب الأطعمة المصنّعة والأطعمة الغنية بالسكر المضاف، وتقليل استهلاك الملح والدهون المشبعة، ومن المهم أيضا الحصول على قسط كاف من النوم يوميا للحفاظ على صحة القلب والشرايين والجهاز العصبي، فضلا عن أن النوم يمنح الجسم فرصة للتعافي بعد الإجهاد ويساعد في ضبط الهرمونات التي تؤثر على عملية الأيض.

من جانبه، أشار طبيب الغدد الصماء الروسي ألكسندر فارمانوف إلى أن السكري من النوع الثاني يظهر دون أعراض لدى الشباب، لذا فإن بعض الأعراض قد تكون مؤشرات تستدعي زيارة الطبيب وإجراء الفحوصات، ومنها تكرار التهابات الجلد والأغشية المخاطية، وبطء التئام الجروح، والنعاس بعد الطعام، والشعور بالتعب المزمن.