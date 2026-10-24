بسبب المظاهرات.. تأجيل قمة باريس وليون في الدوري الفرنسي

خبرني - أعلنت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم، الجمعة، تأجيل مباراة القمة بين باريس سان جيرمان حامل اللقب وضيفه أولمبيك ليون، المقررة الأحد المقبل ضمن الجولة الثامنة من المسابقة، إلى مساء الاثنين 26 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بسبب مخاوف أمنية مرتبطة بالمظاهرات المحتملة في العاصمة باريس.
وأوضحت الرابطة، في بيان رسمي، أنها اتخذت القرار بعد صدور أمر من مديرية شرطة باريس يمنع إقامة المباراة في موعدها الأصلي، مساء الأحد 25 أكتوبر/تشرين الأول، على ملعب "حديقة الأمراء".
وأضافت أنها قررت، بالتنسيق مع شبكة "ليغ 1+" الناقلة للمسابقة، إقامة المباراة الاثنين عند الساعة 20:30 بتوقيت باريس (22:30 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة).
وتستعد فرنسا لمظاهرات جديدة السبت 24 أكتوبر/تشرين الأول، احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع الخدمات العامة، بعد أسابيع من التحركات الطلابية والاحتجاجات الاجتماعية التي شهدتها البلاد.
ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز إعلانه تعبئة نحو 70 ألف شرطي ودركي في مختلف أنحاء البلاد لتأمين المظاهرات، تحسبا لتكرار أعمال العنف والنهب التي رافقت احتجاجات 17 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
وتواجه شرطة باريس تحديا أمنيا إضافيا، يتمثل في استضافة ملعب "ستاد دو فرانس" مباراة بدوري كرة القدم الأمريكية بين بيتسبرغ ستيلرز ونيو أورلينز ساينتس، الأحد، وهو حدث يتطلب تخصيص قوات أمنية لتأمين الملعب ومحيطه.
المباراة تتزامن مع حفل الكرة الذهبية
وسيؤدي تأجيل مواجهة باريس سان جيرمان وليون إلى إقامتها بالتزامن مع حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية لعام 2026، المقرر الاثنين في العاصمة البريطانية لندن، مما يُعقّد ترتيبات حضور عدد من لاعبي الفريق الباريسي المرشحين للجوائز.
وبحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، يثير الموعد الجديد صعوبات تنظيمية للنادي الباريسي، الذي يضم بين صفوفه عددا من الأسماء المرتبطة بحفل الكرة الذهبية، أبرزها الفرنسي عثمان ديمبلي والجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا والبرتغاليان فيتينيا ونونو مينديش.
ويعيد هذا التزامن إلى الأذهان ما حدث العام الماضي، عندما أقيمت مواجهة أولمبيك مرسيليا وباريس سان جيرمان في موعد حفل الكرة الذهبية، بعدما تسببت الأمطار الغزيرة في تأجيل المباراة لمدة 24 ساعة.
وتكتسب مواجهة الاثنين أهمية خاصة في صراع صدارة الدوري الفرنسي، إذ يتصدر ليون الترتيب برصيد 14 نقطة، متقدما بفارق الأهداف على باريس سان جيرمان صاحب المركز الثاني، قبل مباراتهما المرتقبة.
احتجاجات تربك جدول المباريات
ولم تقتصر آثار الاحتجاجات على مواجهة باريس سان جيرمان وليون، إذ أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن تغيير موعدها يمثل رابع تعديل على برنامج مباريات الدرجتين الأولى والثانية خلال عطلة نهاية الأسبوع، نتيجة الإجراءات الأمنية المرتبطة بالمظاهرات.
وشملت التعديلات تأجيل مواجهة تولوز وتروا، وكذلك مباراة مونبلييه وريد ستار في دوري الدرجة الثانية، فضلا عن تغيير توقيت انطلاق لقاء سانت إتيان ونانت.
وتأتي هذه القرارات بعد أسبوع شهد اضطرابات في عدد من المدن الفرنسية، تخللتها مواجهات مع الشرطة وأعمال نهب وتخريب، دفعت السلطات إلى تشديد التدابير الأمنية والاستعداد لاحتمال تجدد الاضطرابات خلال المظاهرات المقبلة.