بسبب المظاهرات.. تأجيل قمة باريس وليون في الدوري الفرنسي

خبرني - أعلنت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم، الجمعة، تأجيل مباراة القمة بين باريس سان جيرمان حامل اللقب وضيفه أولمبيك ليون، المقررة الأحد المقبل ضمن الجولة الثامنة من المسابقة، إلى مساء الاثنين 26 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بسبب مخاوف أمنية مرتبطة بالمظاهرات المحتملة في العاصمة باريس.

وأوضحت الرابطة، في بيان رسمي، أنها اتخذت القرار بعد صدور أمر من مديرية شرطة باريس يمنع إقامة المباراة في موعدها الأصلي، مساء الأحد 25 أكتوبر/تشرين الأول، على ملعب "حديقة الأمراء".

وأضافت أنها قررت، بالتنسيق مع شبكة "ليغ 1+" الناقلة للمسابقة، إقامة المباراة الاثنين عند الساعة 20:30 بتوقيت باريس (22:30 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة).

وتستعد فرنسا لمظاهرات جديدة السبت 24 أكتوبر/تشرين الأول، احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع الخدمات العامة، بعد أسابيع من التحركات الطلابية والاحتجاجات الاجتماعية التي شهدتها البلاد.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز إعلانه تعبئة نحو 70 ألف شرطي ودركي في مختلف أنحاء البلاد لتأمين المظاهرات، تحسبا لتكرار أعمال العنف والنهب التي رافقت احتجاجات 17 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.