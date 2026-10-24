إسرائيل تشارك وروسيا مستبعدة ! .. أوزيل ينتقد ازدواجية معايير فيفا

خبرني - انتقد النجم الألماني السابق مسعود أوزيل ازدواجية المعايير في تعامل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مع روسيا وإسرائيل، متسائلا عن استمرار العقوبات المفروضة على الأندية الروسية، في حين تواصل الأندية الإسرائيلية المشاركة في المسابقات الدولية.

وجاءت تصريحات أوزيل، لاعب ريال مدريد وأرسنال السابق، عقب مباراة ودية جمعت قدامى لاعبي إسطنبول باشاك شهير التركي وزينيت سان بطرسبورغ الروسي، وانتهت بفوز الفريق التركي (3-2)، وفق ما نقلته صحيفة "صباح" التركية.