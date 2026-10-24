إسرائيل تشارك وروسيا مستبعدة ! .. أوزيل ينتقد ازدواجية معايير فيفا

خبرني - انتقد النجم الألماني السابق مسعود أوزيل ازدواجية المعايير في تعامل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مع روسيا وإسرائيل، متسائلا عن استمرار العقوبات المفروضة على الأندية الروسية، في حين تواصل الأندية الإسرائيلية المشاركة في المسابقات الدولية.
وجاءت تصريحات أوزيل، لاعب ريال مدريد وأرسنال السابق، عقب مباراة ودية جمعت قدامى لاعبي إسطنبول باشاك شهير التركي وزينيت سان بطرسبورغ الروسي، وانتهت بفوز الفريق التركي (3-2)، وفق ما نقلته صحيفة "صباح" التركية.
وقال أوزيل: "لطالما جمعت الرياضة الناس، لكن فيفا لم يفرض حظرا على الفرق الإسرائيلية خلال هذه الفترة، بينما فرضه على الفرق الروسية"، مضيفا: "أود أن أوجه نداء إلى فيفا للتخلي عن هذه الازدواجية في المعايير، ومعاملة الجميع على قدم المساواة".
وانضم رئيس نادي باشاك شهير، غوكسل غوموشداغ، إلى انتقادات أوزيل، معترضا على اختلاف التعامل مع الأندية الروسية والإسرائيلية، وقال: "العالم كله يرى هذه الازدواجية في المعايير، وهذا أمر غير عادل".
وتأتي التصريحات في ظل استمرار استبعاد الأندية والمنتخبات الروسية من المسابقات الدولية، بموجب قرار اتخذه فيفا والاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" في فبراير/شباط 2022، عقب بدء الحرب الروسية على أوكرانيا.
وفي المقابل، تواصل الأندية والمنتخبات الإسرائيلية المشاركة في المسابقات الدولية، رغم المطالبات بتعليق عضوية الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم على خلفية الحرب على قطاع غزة.