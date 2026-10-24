تحول لافت .. الاتحاد الآسيوي يعلن رسميا دعم إنفانتينو

خبرني - أعلن رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة دعمه للسويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، في مسعاه للحصول على ولاية جديدة، في تحوّل لافت في موقف الاتحاد القاري تجاه قيادة المنظومة الكروية العالمية.

ويطمح إنفانتينو إلى الفوز بولاية رابعة على رأس فيفا في الانتخابات المقررة في مارس/آذار المقبل، علما أن الموعد النهائي لتقديم طلبات الترشح هو 18 نوفمبر/تشرين الثاني، ولم يعلن أي مرشح حتى الآن منافسته على المنصب.

ويضم الاتحاد الآسيوي 47 اتحادا عضوا، مما يمنح دعمه أهمية كبيرة في السباق الانتخابي، رغم أن موقف رئيسه لا يعني بالضرورة التزام جميع الاتحادات الأعضاء به.

وخلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد الآسيوي، الذي عُقد في العاصمة اليابانية طوكيو اليوم الجمعة، أعلن الشيخ سلمان دعمه لإنفانتينو، معربا عن التزام الاتحاد القاري بمساندته في مسعاه للحصول على ولاية جديدة.

وقال الشيخ سلمان مخاطبا إنفانتينو: "نؤكد التزامنا الكامل بدعمكم ودعم قيادتكم مع سعيكم للحصول على فترة جديدة كرئيس لفيفا".

وأضاف أن إنفانتينو زار العديد من الدول الآسيوية، وأنه أجرى بدوره محادثات مع عدد من أعضاء الاتحاد في القارة، مشيرا إلى تفهمه توجهات رئيس فيفا ووضوح التزامه.

وأشار رئيس الاتحاد الآسيوي إلى أن الدعم لن يكون موحدا بين جميع الأعضاء، لكنه توقع أن تؤيده الغالبية، قائلا: "إن شعوري هو، بكل تأكيد، نفس شعور معظم الأعضاء الذين أمثلهم، وقد أوضحت لك ذلك".

من الخلاف إلى الدعم

وتطرق الشيخ سلمان إلى الخلافات السابقة مع رئيس فيفا، لكنه شدد على ضرورة تجاوزها والمضي قدما، قائلا: "جياني، أريد أن أوضح أمرا، نعم، كانت هناك بعض القضايا التي ناقشناها في الماضي، لكن دعنا لا نربط الأمرين ببعضهما. أعتقد أن لقاءنا في زيورخ خلال الأيام القليلة الماضية أظهر بوضوح وجود تفاهم حقيقي بيننا".

وأضاف: "كلي يقين بأن الماضي أصبح جزءا من تاريخنا، ولا شك أننا جميعا تعلّمنا منه دروسا مهمة. ما يهم الآن هو كيف نمضي قدما معا. أعتقد أن لدى الجميع تساؤلات، وأنا واثق من أن الإجابات ستكون متاحة، سواء لنا في آسيا أو لبقية العالم".

تحول لافت

ويأتي هذا الموقف في تحول لافت، بعدما انضم الاتحاد الآسيوي، قبل أكثر قليلا من شهرين، إلى هيئات كروية حاكمة في أوروبا وأمريكا الشمالية والوسطى، في توجيه انتقادات إلى إنفانتينو، على خلفية ما وصفته بـ"انتهاك جوهري للثقة".

وكان إنفانتينو قد اعتذر الأسبوع الماضي، خلال اجتماع لمجلس فيفا في مدينة زيورخ السويسرية، عن "أخطاء" ارتكبها أثناء إعداد خطة تتعلق بكأس العالم، قُدرت قيمتها بنحو 4.2 مليارات دولار، قبل التخلي عنها لاحقا.