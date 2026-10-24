جيش الاحتلال يعلن بدء عملية عسكرية في الضفة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الجمعة، بدء عملية عسكرية في الضفة الغربية تستمر أياما عدة، بالتزامن مع اقتحام مدن وبلدات فلسطينية، بينها الخليل ونابلس وطوباس وبلدة عقابا شمالها وقلقيلية.

وقال جيش الاحتلال، في بيان، إن العملية تستهدف عشرات المناطق في أنحاء الضفة الغربية، مشيرا إلى أن العملية في الخليل تركز على تفتيش المنطقة التي انطلق منها منفذا عملية الخليل، للكشف عن أسلحة وبنى تحتية، بمشاركة جهاز المخابرات الإسرائيلي (الشاباك) وقوات من حرس الحدود.

وأضاف أن السكان في منطقة العمليات سيتمكنون من المغادرة عبر 3 منافذ، بعد الخضوع للتفتيش والاستجواب الأمني.

وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال مدنا وبلدات فلسطينية، ونفذت مداهمات للمنازل واعتقالات، وسط انتشار واسع للآليات العسكرية، فيما أطلقت قنابل مضيئة في سماء مدينة الخليل وبدأت إخلاء منازل في منطقة الجلدة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، نقلا عن مصادر أمنية، أن قوات الاحتلال، المعززة بالآليات والجرافات، اقتحمت عدة مناطق في الخليل، منها منطقة "دير بحة" ودوار الجلدة ونمرة، وشرعت بمداهمة منازل المواطنين وتفتيشها.