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بتوجيهات ملكية .. تحويل 11 مصابا من الكرك الى المدينة الطبية ومستشفيات خاصة

  • 24 أكتوبر 2026
  • 00:30
بتوجيهات ملكية تحويل 11 مصابا من الكرك الى المدينة الطبية ومستشفيات خاصة

خبرني  - بتوجيهات ملكية سامية، أوعز رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن مجدي محمد الحراسيس، أمس الجمعة، إلى مدير عام الخدمات الطبية الملكية، بإخلاء المصابين جراء حادثة إطلاق النار التي وقعت في محافظة الكرك، إلى مدينة الحسين الطبية.

وقال مدير عام الخدمات الطبية الملكية “إن مستشفى الأمير علي بن الحسين العسكري استقبل 26 مصاباً، تم تحويل 8 حالات منهم إلى مدينة الحسين الطبية، بواسطة طائرة عمودية تابعة لسلاح الجو الملكي، فيما تم تحويل 3 حالات إلى إحدى المستشفيات الخاصة"، مضيفاً أن 8 مصابين ما زالوا على أسرة الشفاء، وأن حالتان قد غادرتا المستشفى بعد تلقيهما العلاج اللازم.

يشار إلى أن القوات المسلحة الأردنية تحرص على تقديم سبل الدعم والمساندة للمواطنين، وتسخير كافة الإمكانات الطبية المتاحة في التعامل بكل كفاءة ومهنية، بما يعكس جاهزيتها المستمرة للقيام بواجباتها الإنسانية والوطنية.
 

بتوجيهات ملكية .. تحويل 11 مصابا من الكرك الى المدينة الطبية ومستشفيات خاصة
بتوجيهات ملكية .. تحويل 11 مصابا من الكرك الى المدينة الطبية ومستشفيات خاصة

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