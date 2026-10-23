حسان من بيت عزاء شهداء كنيسة الكرك: مرتكبو الجريمة لن يفلتوا من العقاب

خبرني - قدَّم رئيس الوزراء جعفر حسان، مساء الجمعة، واجب العزاء بالشهداء، الذين ارتقوا جرّاء الاعتداء الإرهابي الآثم والجبان الذي استهدف كنيسة الروم الأرثوذكس في بلدة حمود بمحافظة الكرك، وذلك خلال زيارته موقع العزاء في مقر جمعية حمود الخيرية.

وأعرب رئيس الوزراء عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لأسر الشهداء وذويهم، وللأردنيين جميعاً، سائلاً الله تعالى أن يتغمَّد الشهداء بواسع رحمته ورضوانه، وأن يُلهم ذويهم الصبر، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.

وشدَّد رئيس الوزراء على أنَّ الأيدي الآثمة المجرمة التي أودت بحياة عدد من أبناء الوطن الأبرياء لن تفلت من العقاب، وأنَّ توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني واضحة بتسخير جميع الإمكانات لملاحقة مرتكبي هذه الجريمة وتقديمهم إلى العدالة، لينالوا عقابهم المستحق.

ورافق رئيس الوزراء خلال تقديم واجب العزاء وزير الداخلية مازن الفراية، ووزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء عبداللطيف النجداوي، ومدير عام دائرة المخابرات العامة اللواء أحمد حسني، ومدير الأمن العام اللواء عبيدالله المعايطة.