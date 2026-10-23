ترمب: قد ننفذ عملية عسكرية أخرى ضد إيران

خبرني - لوح الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بإمكانية تنفيذ جولة عسكرية أخرى محدودة ضد إيران، أو التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة.

وقال ترمب إن بلاده هزمت إيران عسكريا وماليا، وإنها تعمل على ضمان عدم امتلاكها سلاحا نوويا أبدا.

وأضاف ترمب أن كميات النفط المارة عبر مضيق هرمز اليوم تفوق مستويات ما قبل الحرب.

وكانت مجلة "ذا أتلانتيك" نقلت عن مسؤولين أن ترامب يدرس استئناف العمليات العسكرية ضد إيران عبر شن ضربات تستمر عدة أيام، يرجح أن تبدأ بعد انتخابات التجديد النصفي الأميركية المقررة في 3 تشرين الثاني، مشيرة إلى أن الأهداف المحتملة تشمل ترسانة الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية ومنشآت الطاقة والمنشآت النووية.



وبحسب المجلة، قال مستشار خارجي إن الضغط الاقتصادي يقرب إيران من حافة الانهيار، وإن الضربات الجديدة قد تدفعها إلى السقوط، فيما لم يتخذ قرار نهائي حتى الآن بشأن استئناف الضربات بعد الانتخابات، رغم وجود مؤشرات على الاستعداد لاحتمال استئناف العمليات العسكرية.

كما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين مطلعين أن الجيش الأميركي يعد خيارات لشن ضربات على إيران، بالتزامن مع إرسال حاملة طائرات إضافية إلى الشرق الأوسط، وسط مخاوف من تجدد المواجهة ومساع إقليمية لإحياء المحادثات مع طهران. وأضافت الصحيفة أن إسرائيل قدمت لوزير الحرب الأميركي قائمة بأهداف محتملة في إيران استنادا إلى معلومات استخباراتية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض آنا كيلي إن الولايات المتحدة لن تهاجم إيران "في أي وقت قبل انتخابات التجديد النصفي"، فيما هدد ترامب الأحد بأن الولايات المتحدة وإسرائيل "ستنهيان المهمة قريبا" ما لم تغير إيران سلوكها بسرعة.

وبحسب المسؤولين، توجد مجموعتان قتاليتان أميركيتان لحاملات الطائرات في الشرق الأوسط، فيما تتجه مجموعة ثالثة من المحيط الهادئ إلى المنطقة، دون وضوح بشأن ما إذا كانت المجموعات الثلاث ستبقى فيها.