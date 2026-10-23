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الفراية ينفي تكفيل أحد منفذي هجوم كنيسة الكرك: ما يُتداول غير صحيح

  • 23 أكتوبر 2026
  • 22:56
الفراية ينفي تكفيل أحد منفذي هجوم كنيسة الكرك ما يُتداول غير صحيح

خبرني- أكد وزير الداخلية، مازن الفراية، من بيت عزاء "قرية حمود"، أن ما يتم تداوله بشأن تكفيل أحد منفذي الهجوم الإرهابي على كنيسة حمود في الكرك في وقت سابق غير صحيح.

وفي وقت سابق قال وزير الداخلية مازن الفراية، إن الأردن أمام عملية إرهابية نفذتها مجموعة من المتطرفين، مؤكدا أن هذا العمل مدان بكافة تفاصيله.

وأضاف الفراية، خلال مؤتمر صحفي في محافظة الكرك، الجمعة، أن "هذا العمل أصاب بيوت الأردنيين في مقتل"، معربا عن تعازيه لذوي الشهداء وأهالي قرية حمود وأهالي الكرك وأبناء الوطن عامة.


ودعا الفراية الله أن يغفر للشهداء ويرحمهم ويدخلهم فسيح جناته، وأن يشفي الجرحى والمصابين، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية تعمل على مدار الساعة للوصول إلى الجناة.

وأكد اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحادث، ونقل الإصابات إلى المستشفى وتقديم الرعاية الصحية للمصابين، لافتا إلى أن الحكومة ستقوم بكل ما يلزم لمساعدة ذوي الشهداء على تجاوز هذه المحنة والظرف الصعب.

وقال الفراية إن "هذا العمل الإرهابي الجبان الذي نُفذ من قبل مجموعة لا تمت للقيم الإنسانية بصلة بأي شكل من الأشكال"، لا يزيد الأردنيين إلا تصميما وإصرارا على المضي قدما في نبذ العنف والتطرف ومكافحة ومحاربة الإرهاب بكافة أشكاله.

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