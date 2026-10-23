جامعة البترا تدين العمل الإرهابي في الكرك وتؤكد: وحدة الأردنيين عصيّة على رصاص الغدر

خبرني - تُعرب جامعة البترا، ممثلةً برئيسها الأستاذ الدكتور علي أبو غنيمة، وأعضاء هيئتيها التدريسية والإدارية، وطلبتها، وكافة العاملين فيها، عن إدانتها واستنكارها الشديدين للعمل الإرهابي الآثم الذي شهدته محافظة الكرك، وتؤكد رفضها القاطع لكل أشكال الإرهاب والعنف والتطرف، وأي اعتداء يستهدف أمن الوطن وسلامة أبنائه، أو يمسّ القيم الإنسانية والوطنية الراسخة في المجتمع الأردني.

وتؤكد الجامعة أن هذا العمل الإجرامي الجبان، مهما بلغت بشاعته، لن ينال من وحدة الأردنيين وتماسك صفوفهم، ولن يفلح في بث الفرقة بينهم أو زعزعة أمن وطنهم واستقراره؛ فالأردنيون، من شمال الوطن إلى جنوبه، ومن شرقه إلى غربه، أبناء وطن واحد، تجمعهم الأرض والهوية والمصير، وتوحّدهم المواقف في مواجهة كل ما يستهدف أمن الأردن وسلامته.

واستلهامًا من تأكيدات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، فإن رصاص الغدر لن يشق صف الأردنيين، ولن يكون الإرهاب إلا دافعًا لمزيد من التلاحم والتكاتف والتمسك بوحدتنا الوطنية؛ فدم الأردني غالٍ، وأمن الوطن وسلامة أبنائه خط أحمر، وسيبقى الأردن، بقيادته الهاشمية وشعبه ومؤسساته، عصيًّا على كل محاولات العبث بأمنه واستقراره.

وإذ تؤكد جامعة البترا وقوفها إلى جانب الوطن ومؤسساته الأمنية والقضائية في أداء واجباتها، فإنها تشدد على ضرورة إنفاذ القانون ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن هذا العمل الإرهابي، بما يحقق العدالة ويصون أمن المجتمع، مع التأكيد على أهمية التحلي بالمسؤولية الوطنية، والامتناع عن تداول الشائعات والمعلومات غير الموثوقة، واحترام كرامة الضحايا وخصوصيتهم وسلامة سير التحقيقات.

وتجدد الجامعة، انطلاقًا من رسالتها التعليمية والتربوية، التزامها بترسيخ قيم المواطنة والانتماء والتسامح والاعتدال وقبول الآخر، وتعزيز الوعي الوطني لدى طلبتها، إيمانًا منها بأن العلم والوعي ووحدة الصف تشكل حصنًا منيعًا في مواجهة الفكر المتطرف ومحاولات النيل من أمن الوطن ونسيجه الاجتماعي.

وتتقدم أسرة جامعة البترا بأصدق مشاعر العزاء والمواساة إلى أسر الشهداء وذويهم، سائلةً المولى عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يُلهم أهلهم وذويهم جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل والتام.

حفظ الله الأردن عزيزًا آمنًا مستقرًا، وأدام عليه نعمة الأمن والأمان، في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة، بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، وسمو ولي عهده الأمين الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، حفظهما الله ورعاهما.