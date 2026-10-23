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  • شيخ الأزهر يدين الهجوم الإرهابي على كنيسة الكرك ويعزي ذوي الضحايا

شيخ الأزهر يدين الهجوم الإرهابي على كنيسة الكرك ويعزي ذوي الضحايا

  • 23 أكتوبر 2026
  • 22:35
شيخ الأزهر يدين الهجوم الإرهابي على كنيسة الكرك ويعزي ذوي الضحايا

خبرني -  دان شيخ الأزهر أحمد الطيب، الهجوم على كنيسة حمود في محافظة الكرك جنوبي الأردن.

وقال الطيب، في رسالة نشرها عبر حسابه على منصة "فيسبوك" مساء اليوم الجمعة، إن "قلوبنا مع أهلنا في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة؛ إزاء ما تعرضت له إحدى الكنائس في محافظة الكرك من اعتداء إرهابي آثم استهدف الأبرياء الآمنين".

وأكد شيخ الأزهر أن "الجريمة تتنافى مع تعاليم الأديان السماوية، وتكشف عن تجرد مرتكبيها من كل معاني الرحمة والإنسانية والأخلاق".

وأعرب الطيب عن خالص تعازيه ومواساته لأسر الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين، كما دعا الله أن يحفظ الأردن وشعبه من كل مكروه، وأن يديم على الأردن ومصر نعمة الأمن والسلام والاستقرار.

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