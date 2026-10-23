السعودية تدين الهجوم الإرهابي على كنيسة في الكرك وتؤكد تضامنها مع الأردن

خبرني - أعربت وزارة الخارجية السعودية اليوم الجمعة، عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها بأشد العبارات للعمل الإرهابي الجبان الذي استهدف كنيسة في محافظة الكرك، وأسفر عن استشهاد وإصابة عددٍ من الأبرياء.

وأكدت السعودية على تضامنها مع الأشقاء في الأردن حكومةً وشعبًا، ورفضها لكافة الأعمال الإرهابية التي تحاول النيل من أمن واستقرار الأردن وشعبه الشقيق، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وقدمت خالص تعازيها ومواساتها لذوي الضحايا ولحكومة وشعب الأردن في هذا المصاب الأليم، مع تمنياتها بالأمن والسلامة للأردن وشعبها الشقيق.