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  • شركة الاسواق الحرة الأردنية تدين بشدة الاعتداء الإجرامي الجبان في الكرك

شركة الاسواق الحرة الأردنية تدين بشدة الاعتداء الإجرامي الجبان في الكرك

  • 23 أكتوبر 2026
  • 22:22
شركة الاسواق الحرة الأردنية تدين بشدة الاعتداء الإجرامي الجبان في الكرك

خبرني - أعربت شركة الاسواق الحرة الاردنيه عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداء الإجرامي الجبان الذي استهدف أبناء الوطن في محافظة الكرك، مؤكدةً أن هذا العمل الآثم يشكّل اعتداءً على القيم الإنسانية والوطنية، ومحاولةً يائسة للمساس بأمن الأردن واستقراره ووحدة أبنائه.

وأكدت الشركة أن الأردن سيبقى، بقيادته الهاشمية الحكيمة وتلاحم شعبه، عصياً على كل محاولات زعزعة أمنه أو إثارة الفتنة بين أبنائه، مشددةً على أن روابط الأخوة والمحبة والتعايش التي تجمع الأردنيين، مسلمين ومسيحيين، تمثّل ثوابت وطنية راسخة لا يمكن لأي عمل إجرامي أن ينال منها.

وأضافت الشركة أن ما أصاب أهلنا في محافظة الكرك هو مصاب لكل بيت أردني، وأن هذه الجريمة النكراء لن تزيد الأردنيين إلا وحدةً وتماسكاً، ووقوفاً صفاً واحداً في مواجهة كل من يحاول العبث بأمن الوطن وسلامة مواطنيه.

وأعربت الشركة عن اعتزازها وثقتها المطلقة بالأجهزة الأمنية الأردنية، وبقدرتها على تعقّب مرتكبي هذا الاعتداء وتقديمهم إلى العدالة، حفاظاً على أمن الوطن واستقراره وصوناً لسلامة المواطنين.

وتقدّم رئيس مجلس إدارة الشركه 
والرئيس التنفيذي 
والإدارة التنفيذية وكافة العاملين في شركة  للأسواق الحرة الاردنيه بأحرّ التعازي وصادق مشاعر المواساة إلى أسر الشهداء وذويهم وأهلنا في محافظة الكرك، داعين المولى عز وجل أن يتغمّد الشهداء بواسع رحمته، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

حمى الله الأردن وقيادته وشعبه، وأدام عليه نعمة الأمن والأمان، ورحم شهداء الوطن.

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