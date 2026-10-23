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المومني: جريمة الكرك لن تمر دون محاسبة والمسيحيون جزء أصيل من نسيجنا الوطني

  • 23 أكتوبر 2026
  • 21:55
المومني جريمة الكرك لن تمر دون محاسبة والمسيحيون جزء أصيل من نسيجنا الوطني

خبرني - أكد وزير الاتصال الحكومي، الدكتور محمد المومني، أن مرتكبي الجريمة الإرهابية التي شهدتها محافظة الكرك لا يمثلون الأردنيين ولا يعبرون عن قيمهم وأخلاقهم الأصيلة القائمة على التآخي والعيش المشترك واحترام كرامة الإنسان.

وشدد المومني على أن الجريمة لن تمر دون محاسبة، وأن الدولة الأردنية لن تتهاون في ملاحقة المسؤولين عنها وتقديمهم إلى العدالة، مؤكدًا أن الحكومة ملتزمة بإطلاع الأردنيين على المستجدات المتعلقة بالاعتداء.

وقال إن أي اعتداء على أردني، مهما كان دينه أو معتقده، يمثل اعتداءً على المجتمع الأردني بأسره، مشيرًا إلى أن المسيحيين جزء أصيل من النسيج الوطني، وحضورهم متجذر في تاريخ الأردن وهويته، وهم شركاء في ماضيه وحاضره ومستقبله.

وأضاف أن محاولات بث الخوف والفتنة لن تنال من وحدة الأردنيين وتماسكهم وقيم التعايش المشترك، مؤكدًا أن حياة الأردنيين وأمنهم وسلامتهم فوق كل اعتبار.

وترحّم المومني على أرواح الشهداء، مقدمًا أصدق مشاعر العزاء والمواساة إلى أسرهم وذويهم، ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

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