حسان: مرتكبو جريمة الكرك لن يفلتوا من العقاب ولا مكان للفكر التكفيري في الأردن

خبرني - قال رئيس الوزراء جعفر حسان، خلال الاجتماع الأمني في محافظة الكرك، إن الأيدي الآثمة المجرمة الضالة التي أودت بحياة أردنيين "لن تفلت من العقاب".

وترحّم حسان على أرواح الشهداء، قائلا إنهم "من خيرة أبناء هذا الوطن"، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

وأضاف أن توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني تقضي بأن تعمل كل الأجهزة، وأن تُسخّر جميع الموارد لجلب المجرمين إلى العدالة، لينالوا العقاب الذي يستحقونه، مؤكدا أن الأجهزة الأمنية لن تتوانى عن ذلك، وأنه سيتمكن من الوصول إليهم.

وأكد حسان أن ما جرى هو نتيجة "الفكر التكفيري الإرهابي ونتيجة التطرف الأعمى"، مشددا على أن الحكومة لن تسمح للمجتمع بالسير في هذا المسار.

وقال إن الحكومة ستتخذ أقصى الإجراءات القانونية بحق كل من يمارس الفتنة، وكل من يحاول إيجاد مدخل للتطرف إلى المجتمع، مؤكدا أن ذلك "شيء أساسي وضروري".

وأضاف حسان أن الأردن، بقيادة جلالة الملك، سيبقى "سدّا منيعا في مواجهة هذا الفكر التكفيري وهؤلاء الخوارج الضالين"، مشددا على أنه "لا مكان لهم إطلاقا بيننا، ولا مكان لأي شخص تعاون معهم في بلدنا وفي مجتمعنا".