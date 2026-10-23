السيسي يعزي الملك بضحايا هجوم الكرك ويؤكد تضامن مصر مع الأردن

خبرني - قدّم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الجمعة، خالص التعازي وصادق المواساة إلى جلالة الملك عبدالله الثاني والشعب الأردني، بضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف إحدى الكنائس في محافظة الكرك.

وقال الرئيس المصري، في منشور عبر منصة "إكس"، إنه يعرب عن إدانة مصر الكاملة لهذه الأعمال الدنيئة التي تتنافى مع القيم الإنسانية كافة.

وأكد وقوف مصر إلى جانب الأردن في مواجهة هذا الحادث الآثم، وكافة صور العنف والإرهاب.



وقال وزير الداخلية مازن الفراية، الجمعة، إن الأردن أمام عملية إرهابية نفذتها مجموعة من المتطرفين، مؤكدا أن هذا العمل مدان بكافة تفاصيله.

وأضاف الفراية، خلال مؤتمر صحفي في محافظة الكرك، أن "هذا العمل أصاب بيوت الأردنيين في مقتل"، معربا عن تعازيه لذوي الشهداء وأهالي قرية حمود وأهالي الكرك وأبناء الوطن عامة.

ودعا الفراية الله أن يغفر للشهداء ويرحمهم ويدخلهم فسيح جناته، وأن يشفي الجرحى والمصابين، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية تعمل على مدار الساعة للوصول إلى الجناة.

وأكد اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحادث، ونقل الإصابات إلى المستشفى وتقديم الرعاية الصحية للمصابين، لافتا إلى أن الحكومة ستقوم بكل ما يلزم لمساعدة ذوي الشهداء على تجاوز هذه المحنة والظرف الصعب.

وقال الفراية إن "هذا العمل الإرهابي الجبان الذي نُفذ من قبل مجموعة لا تمت للقيم الإنسانية بصلة بأي شكل من الأشكال"، لا يزيد الأردنيين إلا تصميما وإصرارا على المضي قدما في نبذ العنف والتطرف ومكافحة ومحاربة الإرهاب بكافة أشكاله.