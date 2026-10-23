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الأمن العام يلاحق ناشري تعليقات تمس كرامة ضحايا حادثة الكرك

  • 23 أكتوبر 2026
  • 19:46
الأمن العام يلاحق ناشري تعليقات تمس كرامة ضحايا حادثة الكرك

خبرني - قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان وحدة مكافحة الحرائم الالكترونية تتابع ومنذ اللحظة الاولى من وقوع حادثة الكرك كل ما ينشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي من منشورات او تعليقات وتمس خصوصية وكرامة الشهداء والمصابين واجراءات التحقيق والسلم المجتمعي او تحاول اثاره النعرات حيث تم تحديد عدد منهم والعمل جار على القاء القبض عليهم 

اكد الناطق الاعلامي انه لن يتم التهاون مع اية منشورات او تعليقات وسيتم اتخاذ اشد الاجراءات القضائية بحق كل من يقوم بنشر او اعادة نشر او تعليق يمس السلم المجتمعي

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